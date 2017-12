Andrea Redondo cae ante Lina Nikolova

Andrea Redondo cayó en la final del Master Alicantino de tenis ante Lina Nikolova, por 6/2 y 6/1. La dianense no tuvo su mejor partido, ya que no se encontró cómoda sobre la pista,dejó que su rival llevase la iniciativa y no pudo frenar el mejor tenis de Nikolova. La representante del Club Tenis Dénia no mostró su habitual juego de fondo de pista, cometió más errores de los que suele tener y esto acabo por pasarle la factura de la derrota. En esta competición que se celebró en las instalaciones del Club Tenis Atlético Montemar de Alicante, Andrea Redondo había eliminado en la semifinal a Paula Garrote a la que derrotó por 6/4 y 6/4. Hay que reconocer el gran papel realizado por la jugadora en el Circuito Alicantino de Tenis, donde también alcanzó la final en Torrevieja.