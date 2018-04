Cualquiera que esté aprendiendo otro idioma sabe que estamos llenos de amigos falsos. No me refiero a personas que se nos acercan con un oscuro interés o propósito. No. Más bien hablo de términos o expresiones que surgen (especialmente en idiomas de raíces similares) cuando hacemos traducciones literales. Son los famosos 'false friends'. Se trata de palabras morfológicamente muy parecidas en ambas lenguas por lo que tendemos a deducir que sus significados también lo son.

Por ejemplo el otro día una compañera del curso de escritura que no era valenciano-parlante comentó que le chocaba mucho que aquí la gente en vez de aprender 'se ensenyara'. Entonces le explicamos que en valenciano aprender era 'ensenyar-se' y no necesariamente de forma autodidacta. En la misma línea, un amigo mío inglés que chapurrea el español con todas las deliciosas incorrecciones que supone no dominar un idioma, me decía hace poco: «Ah Esther, estuve en un hotel en Malta. Era mucho calor y en el suelo había carpeta. ¿Lo puedes creer? ¡Carpeta!». Mi cara de desconcierto dejó paso a una más que sonora carcajada al recordar que en inglés moqueta se dice 'carpet'.

Me reí menos aquel otro día en Londres en que me tocó hacer de traductora entre el director de la escuela en la que trabajaba y una estudiante española, que se había molestado por un comentario de él. Llevaba poco tiempo en la empresa y mi inglés aún era regular, así que le solté que la estudiante consideraba que él estaba 'molesting her'. Al director le cambió la cara. Y es que en inglés el verbo 'to molest' significa acosar sexualmente. Obviamente, se puso hecho una furia y a mí me costó un buen rato deshacer el entuerto. Y (ya por triste experiencia propia) no entréis en una farmacia inglesa a decir que estáis 'constipated', que os darán algo para el estreñimiento.

Así son los amigos falsos. Nos meten en líos pero también son los que más nos enseñan. Os lo aseguro. Ya sea por vergüenza, porque son fuente de risas o por simple pudor, nunca te olvidas de un 'false friend'.