Amenazan con cortar el agua al Palau de Justícia de Dénia Palau de Justícia. / T. Calvo Es la tercera vez en algo más de un año que les llega un requerimiento por impago y ya han pedido a la dirección general que lo solucione R. GONZÁLEZ DÉNIA. Viernes, 10 noviembre 2017, 01:13

La empresa que se encarga de la gestión y explotación de los servicios del agua potable en Dénia le ha hecho llegar al Palau de Justícia un aviso de corte del suministro por impago de facturas y no es la primera vez que esta situación se produce. La notificación, remitida con fecha de final del pasado mes a la dirección general de Justicia, alerta de que se procederá a dejarles sin agua a partir del próximo 25 de noviembre y que la deuda pendiente alcanza los 675,83 euros, cantidad que no incluye recargos ni intereses de demora.

La carta recoge un detalle de las facturas no abonadas a la empresa. Una de ellas se remonta a noviembre de 2011 y el importe pendiente es de 51,11 euros. La cuantía restante se engloba en un documento con fecha de este verano, en concreto del 20 de julio.

Asimismo, se anuncia que en caso de suspensión del suministro, los gastos a pagar para su reconexión ascenderían a 92,35 euros. Aunque eso se puede evitar si antes del plazo se abona todo o parte de la deuda.

Desde los juzgados ya se ha notificado a la dirección general de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana lo ocurrido y se ha reclamado que abonen el dinero y que pongan interés en arreglar el problema de forma definitiva ya que este tipo de avisos de corte del agua no son nuevos en el Palau de Justícia de Dénia.

En poco más de un año es el tercero que recibe. En mayo de 2016 LAS PROVINCIAS ya publicó que a finales de ese mes todos los baños y grifos de los juzgados podrían quedarse sin agua porque la Conselleria de Justicia y Administración Pública mantenía una deuda con la empresa que gestiona el servicio. Entonces la cantidad que se debía era de 2.557,35 euros.

Y ese no es el único problema de estas instalaciones. En septiembre denunciaron que el aire acondicionado no funciona bien en varias dependencias, como la zona de la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción número 2. El sistema llevaba estropeado tres semanas y alertaban de que la situación se podría prolongar más tiempo en unos momentos en los que se registraban altas temperaturas. También hay que recordar que hace un par de años se cayó parte del techo, que todavía no se ha arreglado. En el Palau de Justícia trabajan alrededor de 125 funcionarios y a diario pasa por allí medio millar de personas.