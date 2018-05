Alumnas del María Inmaculada de Xàbia, a semifinales del Technovation Challenge Las alumnas junto a la profesora Rosa Maria Bosch. / LP R. X. XÀBIA. Sábado, 12 mayo 2018, 00:55

Seis alumnas de tercero de la ESO del colegio María Inmaculada de Xàbia se han colado en las semifinales del concurso Technovation Challenge 2018, un programa de emprendimiento y tecnología que pretende inspirar a niñas y jóvenes, de entre 10 y 18 años, para que se conviertan en líderes y emprendedoras tecnológicas.

Las jóvenes xabieras, divididas en dos grupos, 'EcoTeam 'compuesto por Jessica Jousset, María Liehr, Laura Giuliano; y 'Join us', formado por Amelia González, Andrea Escortell e Inés Mut, participaron en la final regional del certamen, celebrada en la Universidad Politécnica de Valencia. Allí expusieron sus dos proyectos que han conseguido el pase a la siguiente ronda. Debían abordar un problema social de ámbito local, proponer una solución por medio de una app y fundamentarla a través de un plan de negocio.

El primer equipo presentó su proyecto 'My ECOlife', una aplicación para móvil pensada para fomentar y mejorar los hábitos de reciclaje en una localidad como la de Xàbia. Mientras que el segundo grupo dio a conocer su 'app', denominada también 'Join us' en la que se busca mejorar la vida de las personas mayores que no cuentan con nadie que les atienda en su día a día.

Según la profesora que ha ayudado a las alumnas a desarrollar estas iniciativas, Rosa Maria Bosch, «a los jueces les sorprendió la calidad, talento y creatividad de las niñas, así como su soltura a la hora de defender en público sus aplicaciones móviles.

Bosch se mostró satisfecha por sus alumnas tras haber conseguido el pase a la siguiente fase: «uno de los miembros del jurado explicó que había proyectos muy espectaculares, lo que da mucho más valor al trabajo de las alumnas». Ahora deberán esperar hasta finales de junio para saber si sus proyectos llegan a la final.