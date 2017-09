El alcoyano Jordi Raül Verdú gana el Premi Bernat Capó con 'Contalles de iaios i iaies' Jordi Raül Verdú. / Lp La obra vencedora es fruto de más de 25 años de experiencia de su autor como recopilador de cuentos populares R. D. DÉNIA. Sábado, 30 septiembre 2017, 01:00

El autor Jordi Raül Verdú recibió el jueves el premio Premio Bernat Capó en la primera edición que se celebra después de la muerte del periodista y escritor. Verdú consiguió llevarse el galardón de certamen más importante de difusión de la cultura popular este año cumple 19 ediciones con su obra 'Contalles de iaios i iaies'.

Se trata de una recopilación de 30 cuentos recogidos a lo largo de 16 localidades y 5 comarcas del meridional valenciano, en la han participado 17 personas cercanos a los 70 años y 20 colaboradores. Según el propio autor, las piezas recogidas «son un reducto del pasado, testigos de una vida diferente, de un ambiente rural y de una antigua manera de vivir. Los personajes, llenos de pericia, de valentía, de humor, de inocencia, de bondad, de malicia, de imaginación, lo hacen todo posible».

El jurado encargado de fallar el premio estuvo formado por Joan Seguí; conservador del Museu Valencià d'Etnologia, Nuria Sendra, editora de Edicions del Bullent y Gil-Manuel Hernández, profesor de sociología y antropología social de la Universidad de Valencia. Los tres coincidieron en destacar «la puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial y el trabajo de campo que se ha llevado a cabo».

La velada estuvo amenizada por la música de Jaume Ginestar quién interpretó varias piezas de su disco '10 Poemes de Penyamar'. Además se leyó un fragmento del Costumari Valenciano de Bernat Capó.

Trayectoria profesional

Nacido en 1960, Jordi Raül Verdú compagina su trabajo de maestro con la de escritor y cuenta cuentos. Además ha hecho animaciones lectoras en Madrid, EEUU, Andorra y en su tierra. Empezó a trabajar como maestro en el colegio La Presentación de Alcoy, donde ejerce durante 8 años. También ha ejercido como maestro bilingüe de español y de inglés en Los Ángeles, California (EE.UU.), en Andorra y en Alejandría, Virginia (EE.UU.). Los veranos trabaja en Francia y Canadá con Les Petits Frères des Pauvres.

Verdú no es un escritor al uso, se trata de un compilador de relatos populares y autor de más de 60 libros, la mayoría de literatura infantil, entre los que hay 'Els donyets del bosc'', publicado en el año 1992, 'El misteri del Montcabrer', del año 1994, 'La xiqueta del Benicadell' de 2001, 'La velleta refranyera' publicado en el año 2010, 'Les entranyes del Montgó' de 2012 entre otras.

Además, actualmente se encuentra adaptando las rondallas de Enric Valor para lectores a partir de 8 años.

Su obra 'Contalles de iaios i iaies' no es la primera recopilación que ha hecho Jordi Raül Verdú pero es en esta obra donde «la riqueza léxica y el uso paremiológico, por ejemplo, están más depurados y son más ricos y variados», afirmó el propio escritor.

Según explicó Verdú, «como cada vez me cuesta más encontrar cuentos nuevos o versiones repetidas interesantes por donde me muevo normalmente, en este recopilatorio he tenido que ir a seis pueblos donde no había ido antes, a pesar de los 26 años que llevo buscando y grabando narraciones orales, especialmente, cuentos».