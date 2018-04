El alcalde de Xàbia solicita el archivo de la denuncia por presunta prevaricación impulsada por Ciudadanos El alcalde de Xàbia, esta mañana, a la entrada del Palau de Justícia de Dénia / Tino Calvo José Chulvi declara ante el juez y sin la presencia de la formación naranja, que al final no ha presentado querella ni pagado la fianza requerida R. GONZÁLEZ DÉNIA Viernes, 27 abril 2018, 14:26

El alcalde de Xàbia, José Chulvi, confía en que no prospere la denuncia impulsada por Ciudadanos por presunta prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por haber fraccionado facturas y por eso ha solicitado el archivo de la causa. El primer edil ha comparecido esta mañana ante el juez titular de Juzgado de Instrucción Nº3 de Dénia para declarar en calidad de investigado, pero solo ha tenido que responder a sus preguntas y a las del abogado defensor ya que la formación naranja no ha comparecido. Según ha comentado Chulvi, Cs debía presentar una querella y pagar una fianza de 2.500 euros si quería seguir adelante, pero no lo ha hecho.

A la salida del Palau de Justícia, el munícipe ha explicado que los informes que pidió el juez al Ayuntamiento de Xàbia dicen que «todo está correcto» y avalan su actuación. Chulvi espera que pronto esté todo resuelto.

Declaración del primer edil de Benissa

Tras la declaración de Chulvi, le ha llegado el turno al alcalde de Benissa, Abel Cardona, también investigado por otro caso de presunta malversación. En su caso, tampoco se ha presentado el abogado de la acusación. Cardona ha insistido en su «plena colaboración con la justicia para aclarar los hecho por los que se presentaba la denuncia. Según reconoció, el origen es un uniforme en desuso de la Policía Local que se prestó como disfraz y que al día siguiente se retornó. El muncípe remarcó que esa situación ha pasado varias veces, que se han cedido para final de curso o para obras de teatro, «siempre con un control de que se devolviera» y sin que acabara como en esta ocasión.