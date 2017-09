El alcalde de Dénia defiende la tasa turística «si se hace bien» Una de las playas de Dénia, repleta de bañistas en pleno mes de julio. / LP Vicent Grimalt se desmarca de su partido y de la patronal del sector y asegura que redundará en la mejora de otros servicios y promoción CONCHA PASTOR DÉNIA. Jueves, 21 septiembre 2017, 01:07

El alcalde de la capital de la comarca de la Marina Alta, el socialista Vicent Grimalt, se ha alzado como defensor de la imposición de la tasa turística que aprobó Les Corts «si se hace bien hecha y se llega a un consenso con los empresarios del sector». Grimalt se mostró partidario de esta iniciativa, consciente de que su postura levantará duras críticas entre los miembros de su partido; el propio secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y los empresarios que se dedican a la actividad turística. «Lo siento pero no me desagrada la idea y la he defendido siempre, incluso antes de ser alcalde de Dénia», comentó.

El jefe del ejecutivo dianense incidió en que esta «fórmula vendría muy bien para tener en las ciudades turísticas las cosas que una ciudad que no lo es, sí tiene».

En este sentido, se refirió al servicio de limpieza de playas, «que nos cuesta 800.000 euros», u otros que «por infrafinanciación no tenemos pese a la gran cantidad de turistas que llega a esta ciudad, sobre todo en verano». Entre los argumentos a favor de esta medida, Grimalt defendió el hecho de que será «una tasa finalista, los clientes pagarán en los hoteles y después estos establecimientos la abonarán al consistorio». Por lo que, prosiguió, posteriormente «repercutirá en otros servicios para la ciudad y en otro tipo de promoción del turismo». De hecho, remarcó que supondrá una «forma de recaudar ya que será mucho el dinero que se ingresará en el Ayuntamiento para poder llevar a cabo otras propuestas destinadas a la promoción turística».

El primer edil explicó que ciudades como Benidorm y Calp «lo tiene fácil pero tanto en Dénia como en Xàbia no, porque tenemos pocos hoteles y mucha segunda residencia». La defensa del munícipe dianense de la tasa turística choca con el rechazo unánime que ayer mismo mostró la patronal del sector en la comarca.

Rechazo del sector

La presidenta de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta (Aehtma), Cristina Sellés, dejó claro que la imposición de la tasa turística es «contraproducente para el turismo, nos pone a los hoteles de recaudadores y atenta contra el espíritu de hospitalidad hacia el turista que queremos y defendemos en toda la Comunitat Valenciana y, por supuesto, en nuestra ciudad, Dénia».

Sellés insistió en que se supondrá que «todo turista que venga a Dénia tenga que pagar» y, por lo tanto, se estará fomentando que aumente el número de apartamentos de alquiler ilegales. Además, los hoteles serán los recaudadores cuando se supone que el dinero irá destinado a los servicios de los que disfrutará toda la ciudad.

Desde este sector, otras voces incidieron en que con la imposición de la tasa «se quiere dar la sensación de que aquí ya somos suficientes, que sobra gente y no hace falta que venga nadie más, pero eso no es cierto». Lo que deben hacer los gobernantes es «reclamar financiación, buscar otras formas de obtener recursos económicos y dejar de poner tasas que van en contra del sector turístico, de toda la economía de la ciudad y de la Comunitat Valenciana».

Ante la polémica creada desde hace unos días, todas las asociaciones y empresas valencianas relacionadas con el turismo tienen previsto rubricar un documento en el que exponen todas y cada una de las razones por las que se oponen a la creación de la citada tasa.

La medida «recaudatoria», como algunos la denominan, la aprobó Les Corts a propuesta del grupo parlamentario de Podemos, respaldada por Compromís y con la obligación del Consell de tratar de sacar adelante la medida para el próximo ejercicio de 2018.