LAS AGUAS DE MITTE

Berlín guarda un secreto. Bueno, en realidad más que un secreto, guarda unos cuantos. No suelen aparecer en las guías de la ciudad. No se habla de ellos en los folletos turísticos. No los aprecia tampoco a simple vista el transeúnte accidental que callejea por la urbe. Y sin embargo están ahí. Escondidos al ojo ajeno. Ocultos tras los muros de algunas de sus fachadas más emblemáticas. Silenciosos. Calmados. Quietos. Como si no les importara lo que se tarde pero esperando a ser, en algún momento, descubiertos.

Se trata de sus balnearios públicos. La semana pasada y durante mi periplo por Alemania tuve la fortuna de conocer uno de esos exquisitos 'Stadtbad'. Se ubica en Prenzlauer Berg, en el corazón de Mitte, barrio emblemático de la ciudad. Construido con estilo neorrenacentista en 1902, sobrevivió de manera casi milagrosa al bombardeo de Berlín durante la II Guerra Mundial, aunque tuvo que ser cerrado en 1986 por daños en la base de su estructura.

Con el edificio clausurado, los baños quedaron olvidados y se mantuvieron en un estado semirruinoso durante casi 20 años. Hasta que un buen día la dueña de la escuela de alemán que ocupaba el recinto anexo los compró y los convirtió en un hotel boutique que reabrió al público junto con la piscina en 2016.

Lo cierto es que sorprende que los alemanes, tan celosos de salvaguardar su esfera privada, no tengan ningún problema en desnudarse a la vista de todos en baños públicos o saunas. Esta discordancia, llamada por el periodista Jeff Jarvis «la paradoja de la sauna», infiere que su necesidad de proteger el ámbito privado no tiene por qué afectar por extensión a su intimidad corporal.

Para el historiador Wolfgang Schmale la desnudez germana tiene una función social muy seria: compensar la ausencia de libertad política sufrida en Alemania durante décadas de regímenes totalitarios. Lo cierto es que, desnudos o no, es un privilegio contemplar los años de historia adheridos a las paredes de los baños de Prenzlauer Berg, flotando en las aguas de Mitte.