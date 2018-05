Los agricultores en pie de guerra contra las medidas del Consell para acabar con la Xylella Decenas de agricultores de la Marina Alta se manifiestan por las calles de Benissa para pedir soluciones al Consell. / B. Ortolà Más de 200 personas denuncian en Benissa que la empresa pública Tragsa «no cumple con el protocolo para retirar los almendros B. O. BENISSA. Sábado, 12 mayo 2018, 00:55

Los agricultores que se ganan la vida con el cultivo de los almendros están que trinan con los métodos que utiliza la Conselleria de Agricultura, a través de la empresa pública Tragsa para acabar con la bacteria Xylella Fastidiosa. Ayer lo volvieron a demostrar durante una manifestación celebrada en Benissa en la que más de 200 personas, respaldados por el consistorio, solicitaron que se opte por un método menos dantesco que el que ha elegido el Consell.

Bajo el lema 'no al arranque de árboles sanos' y gritos contra la el director general de agricultura, Rogelio Llanes y la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, pidieron que la Conselleria renuncie al plan de erradicación. Éste consiste en arrancar los árboles de las parcelas afectadas, así como el resto de cultivos o vegetación que pueda haber en cien metros a la redonda.

Los agricultores creen que no es necesaria esta medida tan drástica, «porque tan sólo han dado positivo 176 de los 35.000 que la Conselleria quiere arrancar». Por ello solicitan que tan solo se retiren los ejemplares que estén afectados por la bacteria, «medidas de contención porque sino terminarán por sacrificar la agricultura y a los que intentamos vivir de ella».

Otro de las quejas de los manifestantes fue la forma en la que se están extrayendo los árboles. Según denunciaron, «Tragsa no está cumpliendo con el protocolo que marca la Unión Europea». Según este estamento, deben arrancarse hasta las raíces del árbol infectado y retirarlo todo de la zona para que no extienda. Pero los agricultores aseguran que los técnicos de la empresa pública «se dejan las raíces o no se llevan la leña de los almendros que talan, cuando lo que debería de hacer es triturarlos».

Los manifestantes contaron con el apoyo del ejecutivo benissero, cuyo alcalde, Abel Cardona, se comprometió a firmar sus peticiones y remitirlas a la Generalitat.