Las tasas por instalar garitos en las fiestas de Ondara oscilan entre 45 y 60 euros

La Concejalía de Fiestas y Tradiciones organizó la reunión de la Comisión de Sant Jaume con el objetivo de abordar diversas cuestiones organizativas previas alas Fiestas Populares de Sant Jaume, que se celebrarán del 21 al 29 de julio.

Según la concejala de Fiestas y Tradiciones, M.ª Carmen Velázquez, ya se puede proceder al pago de las tasas por instalación de garitos, que tendrán dos tramos de pago: 40 euros para aquellos que no tengan aire acondicionado, y 60 euros para los que dispongan del mismo. Este año se deberá hacer el ingreso en la cuenta bancaria: ES68 3058 2613 0127 3200 0013 (CajaMar).

En la reunión se avanzó el borrador del programa de las Fiestas Populares y ya se han cerrado las actuaciones de grupos, verbenas, entradas de toros, o Nit de Rock, entre otras. Se repetirá la iniciativa de ofrecer conciertos en el Moll del Prado, en siete días de las fiestas, con las actuaciones de The Cabriolets, Tremp, Sïana Soul, The Moussers, The Police, La Mocha y Gin Lemon's. También en el apartado musical, y como ya se avanzó, las verbenas correrán a cargo de Capital 90, Scream, Euforia y Syberia. La Nit del Rock será el sábado 29 de julio, último día de las fiestas, y contará con los grupos Oques Grasses, Tremenda Jauría, Prozak Group y DJ Escala i Corda.

Una de las principales novedades es la Nit de Germanor que se celebrará el miércoles 26 de julio en la avenida Doctor Fleming.