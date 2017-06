La iglesia de Loreto cumple 50 años en el top de la arquitectura religiosa contemporánea

Los vecinos del núcleo urbano de Aduanas del Mar están de celebración, la iglesia Nuestra Señora de Loreto cumple 50 años. Un edificio de aspecto nada convencional construido en la década de los 60 del siglo pasado por el estudio de arquitectura GO-DB, que ha conseguido mantenerse en la cúspide de la arquitectura religiosa contemporánea, a pesar del paso de los años.

Según explica el director de Comités Científicos de Museos en España, Juan Antonio Rodríguez, el proyecto fue el resultado de la suma de la apuesta de la Iglesia por el cambio estético de sus parroquias y las ideas innovadoras de un grupo de arquitectos recién licenciados.

Rodríguez apunta que Nuestra Señora de Loreto fue «un laboratorio experimental para Fernando García Ordóñez, Dexeus Beatty, Bellot Porta, Herrero Cuesta y Gómez Perreta, en el que derrocharon toda su imaginación y potencial. No había ningún contexto ni antecedentes de algo similar».

Un proyecto que en sus inicios no contó con el agrado de los feligreses porque «se trataba de un trabajo muy vanguardista, nadie estaba habituado a este tipo de construcciones». Pero desde su inauguración el 3 de junio de 1967, se mantiene como referente del estilo «brutalista», junto a las catedrales de Liverpool y Brasilia. Según Rodríguez, «se conocen como la trilogía de la arquitectura religiosa contemporánea». El director de Comités Científicos apunta que la principal diferencia entre los tres edificios es que en los dos primeros se apuesta por la luminosidad, mientras que en el de Xàbia «se pretende conseguir un espacio con menos luz para que la intimidad forme parte de la arquitectura».

Actualmente el templo de Xàbia no cuenta con el reconocimiento de los otros dos edificios religiosos de Liverpool y Brasilia porque según el experto en museos, «en parte se debe a que se le achaca una vinculación con el franquismo, aunque no debería ser así». El principal valedor de la construcción fue el ministro de Franco, Mariano Navarro Rubio, que aprobó el pago de la mayor parte de la obra por parte de su ministerio. Rodríguez lamenta que no se ponga en valor: «se trata de un edificio adelantado a su tiempo, que todavía hoy es vanguardista».

Este experto ofrecerá hoy, con motivo del 50 aniversario del templo, una charla durante la visita guiada dentro de los actos conmemorativos. Antes, a las 12 horas, habrá una misa que presidirá el cardenal y arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y en la que estarán presentes las autoridades municipales. Los actos terminarán con una suelta de 50 globos y una mascletà.