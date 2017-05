Policías de paisano sancionarán en Pedreguer a los que no recojan los excrementos de sus mascotas

El Ayuntamiento de Pedreguer pondrá en marcha las próximas semanas una campaña para informar y sancionar a aquellas personas que no recojan los excrementos de sus animales domésticos o que no depositen esos restos en las papeleras o contenedores habilitados con este fin. Los encargados de llevar a cabo esta tarea serán agentes de la Policía Local vestidos de paisano.

La campaña, con el lema 'A Pedreguer, tot ho sabem fer?', pretende conseguir un pueblo más limpio y mejorar la convivencia resolviendo una problemática que existe actualmente en el municipio.

Los agentes vigilarán de paisano el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Control y Tenencia de Animales. Según la norma, los poseedores de animales deberán adoptar medidas para no ensuciar con las deposiciones de animales las vías y los espacios públicos. También deberán evitar las micciones en el mobiliario urbano y las fachadas de los edificios.

Por ello, los propietarios de mascotas están obligados a recoger los excrementos de manera inmediata y limpiar, si fuera necesario, la parte afectada. Las deposiciones tendrán que ser depositadas de manera higiénicamente correcta, dentro de bolsas o envoltorios impermeables en las papeleras o contenedores de la basura.

De 30 a 601 euros de multa

El hecho de incumplir estas disposiciones municipales se considera una infracción grave, que puede comportar una sanción económica que oscila entre los 30,05 y los 601,01 euros de multa.

Según señala el alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús, con esta campaña se espera concienciar a aquellos vecinos que no respetan la ordenanza para que lo hagan, «de manera que el comportamiento incívico de algunos, que no representa a todas las personas con animales domésticos, no tengamos que sufrirlo el conjunto de la ciudadanía». En este sentido, apuntó que el hecho de ir de paisano facilitará a los agentes la detección y sanción de los que incumplen la ordenanza y espera que eso les haga no repetir ese comportamiento.