Algunas respuestas a la Sra. Pepa Font

Estimada señora: Durante el pleno celebrado el jueves 25, pronunció usted un discurso, en el que faltó a la verdad. Su discurso fue luego reproducido por todos los medios de comunicación.

Dice la sra. Font que el ZAS puede matar la gallina de los huevos de oro, sin embargo, hace muy poco tiempo, una asociación de empresarios y comerciantes de Dénia opinaban que no era aconsejable “Poner todos los huevos en una única cesta ” : la de la gastronomía. No somos grandes expertos en economía, pero vemos que casi todos los analistas están de acuerdo en afirmar que es mucho mejor diversificar la economía, que apostar únicamente por una sola actividad.

Dice la sra. Font, que “las quejas vecinales deben ser atendidas” , no obstante parece olvidar que cuando ella formaba parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento, las quejas vecinales, que las hubo, no fueron atendidas en absoluto.

Se pregunta la sra. Font si es necesario declarar una ZAS para que se vigile el horario de cierre de establecimientos, número de mesas y sillas, etc. Y se pregunta indignada, o lo parece, al interrogarse: ¿es que no se hacía nada hasta ahora? Sra. Font: las gestiones de declaración del ZAS arrancan desde antes del verano pasado, no son de ahora. Y, cierto, los anteriores equipos de gobierno no atendieron en absoluto las quejas vecinales, ¿Estuvo usted en alguno de ésos equipos de gobierno?

¿Es que los más de 20 establecimientos que hay desde la Plaza de la Constitución hasta la calle Horno de Algarra/ Desamparados han abierto todos desde junio del 2015 hasta ahora? Las quejas de los vecinos hechas por registro de entrada del Ayuntamiento datan de al menos 7 u ocho años atrás.

Afirma usted que Dénia está saliendo de la crisis económica y que se han creado puestos de trabajo gracias a la gastronomía. Pues la cifra de parados en Dénia, desde hace ya algún tiempo oscila en torno a los 4000 desempleados y por desgracia la cifra no ha disminuido.

Usted dice que “si ahora se actúa en la Calle Loreto, a continuación se tendrá que actuar en otros puntos conflictivos de nuestra ciudad” luego, reconoce implícitamente, que existen puntos conflictivos, ¿debemos entender que usted pretende que se dejen sin resolver, y que el Ayuntamiento no emprenda ninguna acción para corregirlo, aunque den molestias a los vecinos?

Pide usted dialogo entre empresarios y vecinos y no nos parece mal, pero hasta la fecha esto no se ha producido, en cambio la reglamentación del ZAS establece una comisión de seguimiento de la zona afectada. En dicha comisión estarán presentes las partes afectadas por la declaración, con lo cual tendrán lugar esas reuniones que usted reclama.

Respecto a Benicasim, los equipos de gobierno de esa ciudad no simpatizaban mucho con la declaración de ZAS en ninguna calle. Prácticamente instaron la declaración por una continuada y creciente presión vecinal. A tener en cuenta que en varias de las zonas ZAS los locales eran pubs, no locales de gastronomía, y tenían música en directo, en la calle y hasta altas horas de la madrugada. Tras declararse ZAS en varias Zonas, más de 40 de esos pubs pidieron licencia de obras para insonorizar sus locales, con lo que vemos que la declaración de ZAS sirve para imponer la legalidad vigente. Y tenemos entendido que en esa ciudad se celebran festivales de música que atraen a más de 200.000 personas durante 4 días, entre otros actos. ¿Es eso estar muerto y arruinado para el turismo?

Nadie pretende ir contra los empresarios que arriesgan dinero y esfuerzos por abrir negocios en los que han puesto ilusión. Sólo se pretende actuar contra aquellos empresarios que no cumplen con las normas establecidas.

Hasta ahora la calle Loreto ha estado un poco por encima y por debajo de la ley, pero no dentro de ella. Lo que el ZAS pretende es establecer unas bases para que comiencen a convivir los intereses de unas empresas y el derecho al descanso de los vecinos.

La Asociación de Vecinos de Les Roques, no pretende ir en ningún momento en contra de los hosteleros de la calle Loreto, ni quiere que se cierre ningún negocio. Solo intenta mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio y de los mismos empresarios y alcanzar una convivencia que sea aceptable para todos.