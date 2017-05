Xàbia expone el PGE a partir del 7 de junio y suspende licencias en tres sectores de Duanes

El Plan General Estructural (PGE) de Xàbia se expondrá al público durante tres meses a partir del próximo 7 de junio. Es proceso llevará aparejado una suspensión de licencias en tres puntos del municipio, situados en el núcleo urbano de Duanes. En concreto, las zonas afectadas son los sectores ADN 4 y Mesquides 2 y 3. Así lo avanzaron ayer el alcalde, José Chulvi, y la edil de Urbanismo, Isabel Bolufer.

Si se cumplen los plazos, el nuevo planeamiento podría entrar en vigor a finales de 2018 o principios del año siguiente, señaló el munícipe. El documento sustituiría al actual PGOU vigente, que data de 1990 y que, según remarcó Chulvi, es «obsoleto» y está «desfasado». Con el nuevo se pondrán al día y se incorporará la estrategia territorial valenciana.

En primer lugar el ayuntamiento celebrará esta misma semana, el jueves, un pleno extraordinario para aprobar la exposición pública y que dé comienzo así el Plan de Participación Pública. A partir del próximo día 7, los ciudadanos dispondrán de un periodo de tres meses para estudiar el documento y formular las alegaciones que consideren oportunas. Según remarcó el primer edil, la ley marca que el periodo de ser como mínimo de 45 días, pero en Xàbia se ha optado por ampliarlo hasta el doble de es cantidad para darle la máxima difusión posible a una cuestión tan relevante.

Para que los vecinos del municipio puedan conocer los detalles del Plan General Estructural, se han establecido tres reuniones, una en cada núcleo urbano, explicó la concejala de Urbanismo. Bolufer comentó que la primera de ellas está programada para después de las fiestas de Fogueres. Así, el 28 de junio será el turno del pueblo. El 5 de julio tendrá lugar en Duanes. Y la ronda terminará el 12 de ese mismo mes en el Arenal.

Los puntos donde se podrá consultar el documento son la Casa de Cultura, la Oficina Técnica Municipal y la página web del ayuntamiento. En esta última se habilitará una pestaña específica para que sea más sencilla su localización.

De esta forma, a la exposición pública le seguirá un plazo de 30 días para resolver las alegaciones que haya recibido el documento e incorporar la que sean oportunas. Entonces se volverá a exponer, pero esta vez por un plazo inferior, de 20 días. Luego le tocará al pleno proceder a la aprobación provisional del PGE para elevarlo a conselleria, que debe ratificar el nuevo planeamiento. Una vez se publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana entrará en vigor.

Cautela

Respecto a la líneas principales de esta ordenación, tanto el alcalde como la edil se mostraron muy cautos ya que no implica una suspensión general de licencias. Los detalles se conocerán a partir del momento en el que comience el proceso de exposición pública. Lo único que adelantaron fueron los tres sectores concretos donde sí habrá suspensión porque son incompatibles con el nuevo planeamiento, aseguraron.

No obstante, los representantes municipales hicieron hincapié en que el Ayuntamiento de Xàbia podrá denegar las peticiones de licencia que sean incompatibles. De hecho, recordaron que el Plan General vigente, no contemplan, como sí hace el nuevo PGE, normativas como el Patfor o el Patricova y que al ser de obligado cumplimiento se atienen a ellas pese a no estar en el planeamiento del 90. Chulvi insistió, además, en que esta fase con varios punto suspendidos no se traducirá en una paralización de la actividad.

En cuanto al paso siguiente al PGE, el Plan General Pormenorizado, Isabel Bolufer subrayó que la aprobación es competencia del consistorio. Pese a ser la próxima parte del proceso, el consistorio ya está trabajando en él para ir adelantando.

El alcalde aprovechó para poner en valor la labor realizada por la edil de Urbanismo porque «le ha dado un impulso importante».

Cabe recordar que en diciembre de 2005 se inició el expediente para actualizar el planeamiento y se suspendieron licencias, que se levantó más tarde por zonas. Ahora Xàbia encara el Plan de Participación Pública del PGE.