La 27 Mostra de Teatre Ciutat de Dénia contará con tres compañías internacionales

La Mostra de Teatre Ciutat de Dénia se abre a nivel internacional. En su 27 edición, que tendrá lugar del 1 al 10 de junio incorpora una nueva sección, la Mostra Internacional-Marina Alta Teatre. Se trata de un apartado en el que se dará cabida a la participación de grupos de todo el mundo.

Para este primer certamen han sido elegidas tres compañías procedentes de Israel, la República de Macedonia y de la ciudad rusa Lobnya, situada en la región de Moscú. El grupo de teatro israelí 'The Ledder' actuará el 7 de junio con su performance 'Song of the songs'. Mientras que la compañía macedonia Anton Panov interpretará la obra 'The fireplace'. En cuanto al grupo Karmernaya, de Lobnya presentará la comedia 'Pedida de mano'.

Además de las tres compañías internacionales, el festival contará con la presencia del Aula de Teatro de la Universidad de Alicante, la compañía Almadraba Teatro & Mi corazón de El Campello, el grupo de ETC de Dénia, el grupo Katrina Teatro de Valencia. La mejor obra será elegida a través de las votaciones del público.