Dénia gasta en diez meses 365.500 bolsas para excrementos

La campaña iniciada hace casi un año para tratar de erradicar la presencia de excrementos de perros en las calles de Dénia parece que empieza a dar sus frutos. En un periodo de diez meses se han utilizado 365.500 bolsas de basuras en los distintos puntos dispensadores habilitados en la ciudad. Además, la Policía Local ha puesto 18 multas por infracciones relacionadas con las mascotas, tanto por no recoger sus deposiciones como por llevar a los canes sin correa.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Scotto, destaca la efectividad de la campaña de concienciación, que arrancó con polémica por los mensajes directos y las imágenes usadas para llamar la atención de los vecinos incívicos que dejan los excrementos de sus perros en la calle cuando los sacan a pasear.

Respecto al gran número de bolsas que se han gastado, el edil reconoce que quizás no todas se han destinado al fin para el que estaban concebidas, pero que al ponerlas de forma gratuita a disposición de los ciudadanos ha servido para que sepan que no tienen excusa si se marchan dejando las defecaciones de sus mascotas.

Según señaló, se ha conseguido mayor concienciación y mejorar la imagen de Dénia. Al menos eso es lo que percibe de los resultados de las reuniones de los vecinos con los concejales de barrio, apuntó.

Los puntos más problemáticos son, remarcó Scotto, las zonas de Torrecremada, centro, la Caldera de Gas, el camí de la Colonia, Les Marines, La Xara y Jesús Pobre.

En cuanto a la actuación policial, el responsable de Seguridad Ciudadana la gran labor realizada por los agentes, que han intensificado la vigilancia en las denominadas zonas cero. Su trabajo, según dijo, no tenía un afán recaudatorio. No obstante, reconoció que en el último año se había multado a 18 infractores, bien por no recoger los excrementos de los animales o por no llevar a los perros con correa. Además, remarcó que esa cifra era notablemente superior a la registrada en el pasado ya que en los últimos , ya que «en los últimos años solo fueron dos las multas».

Asimismo, el edil indicó que a los propietarios con comportamientos cívicos se les había felicitado porque su comportamiento contribuía a mantener limpia la ciudad.

Pese a los buenos resultado obtenidos, Javier Scotto insistió en que es necesario seguir trabajando en la misma línea para llegar a la meta de que haya cero deposiciones en las calles de Dénia. Para tratar de conseguir ese objetivo tiene previsto relanzar la campaña. Según avanzó, habrá una segunda fase en la que se reforzará la iniciativa usando las mismas medidas y la misma señalización utilizada en la fase inicial. Ahora se centrarán en las zonas conflictivas.