Coll hará el pleno de organización antes de dejar la alcaldía porque «no me fío de Compromís»

El cambio de alcaldía en El Verger, previsto para principios de junio, sigue su rumbo, aunque el actual primer edil socialista, Ximo Coll incide en que «no me fío». Mantiene sus reticencias «con los pasos que puedan dar» sus socios de Compromís. Por ello, ha decidido convocar el pleno sobre el futuro de la organización del gobierno local, antes que la sesión plenaria en la que hará efectivo el cambio de sillón con el nacionalista Basili Salort.

No se trata del procedimiento habitual. De forma general, en este tipo de situaciones que suponen un cambio de alcaldía, las decisiones respecto al nuevo gobierno vienen precedidas por el traspaso de poderes. Pero en esta ocasión el edil ha preferido guardarse un as en la manga: «porque los miembros de Compromís han dificultado las negociaciones, intentando meter cambios, y ahora no sabemos si pueden volver a hacerlo. Además, me ampara la ley».

A pesar de sus reservas, el edil socialista cree que no habrá problemas para la sucesión, «si aceptan lo acordado verbalmente, todo seguirá su curso», asintió. En cuanto al cambio de retribuciones, el principal escollo en las negociaciones, Coll afirmó que los miembros de Compromís «finalmente dan su brazo a torcer al aceptar que los 2.400 euros mensuales que percibían sus dos liberados, se destine para los dos nuestros. Mientras que ellos tendrán el salario de 2.100 euros que teníamos asignados hasta ahora».

A pesar de ello, el primer edil de El Verger recordó que esta propuesta «es la que el grupo socialista había defendido desde el inicio». Según el alcalde, «ahora ellos han decidido sumarse, pero no pueden decir que comulgaban con ella desde el principio, porque no es así».

Coll indicó que hoy intentará mantener una reunión con el secretario del Ayuntamiento para iniciar el cambio: «si está todo claro, seguiremos adelante», aseguró.

El edil socialista cuenta con el apoyo de sus compañeros de partido del municipio, así como muchos militantes de la comarca. Así lo confirmó ayer el secretario comarcal del PSPV, Toni Vaquer, quién aseguró que su partido cumplirá con el pacto acordado con Compromís.

Vaquer mantuvo ayer una reunión con el alcalde de El Verger para «cerrar los últimos detalles y llevar a buen puerto esta situación». En dicha reunión el secretario comarcal y el alcalde del municipio vergerino, estuvieron acompañados por Concha Andrés, miembro de la ejecutiva del PSPV de Valencia. «Somos conscientes de la importancia del acuerdo, no podemos permitir que se rompa», remarcó ayer Vaquer. Además aprovechó para recordar a los nacionalistas la necesidad de «acatar lo acordado al inicio de legislatura, las retribuciones deben cambiar de un lado al otro».

No fue la única reunión que mantuvo Coll ayer para tratar el tema. Tras el encuentro con Vaquer y Andrés, se reunió con los miembros de su equipo; y posteriormente lo hizo con los afiliados del municipio.

En ambos casos, comentó el edil, se trataba de explicar «la situación en la que se encuentra el acuerdo y los pasos a seguir».

Tranquilidad

Mientras el líder de los socialistas de El Verger intenta marcar los tiempos del cambio de alcaldía, desde el grupo nacionalistas mantienen la tranquilidad.

Así lo confirmó ayer su portavoz Basili Salort, volvió a remarcar que las retribuciones de los cargos políticos: «no deben ser un tema de confrontación». El nacionalista comentó que espera que «los últimos flecos se resuelvan en breve» para poder continuar con la transición.

Aunque todavía no hay una fecha determinada para ello, Salort espera que sea en breve, «puede que el próximo sábado o dentro de dos semanas».