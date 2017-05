Dénia clausura la liga de baloncesto prebenjamín

Después de varios meses de competición la liga local de baloncesto en Dénia llega a su final. Desde la Escuela Municipal de baloncesto se preparó la última jornada, de clausura, en prebenjamín, así como la entrega de medallas para todos los participantes.

Se da la circunstancia que desde que se puso en marcha esta liga en esta categoría no se cuentan los resultados, los partidos no acaban con marcador alguno. Una medida que pretende que los participantes no compitan por ganar o perder . El objetivo es introducir a los jugadores a los conceptos y reglas del baloncesto, pero sin puntuar.

En prebenjamín, los partidos de la última jornada se disputaron en el pabellón Joan Fuster. Los niños y niñas tuvieron la oportunidad de jugar en esta instalación algo que les hizo mucha ilusión a todos. Una vez acabaron de disputarse los partidos se procedió a la entrega de los trofeos y medallas para todos los participantes. En ella tomaron parte la edil de Deportes, Marian Tamarit, y el presidente del Dénia Básquet Club, Paco Moreno.

En la categoría de prebenjamines, la más pequeña, han jugado un total de 11 equipos, lo que supone, 150 participantes de edades comprendidas entre los 7 y 8 años. Esta temporada los equipos que han participado en esta categoría prebenjamín de la liga local de baloncesto han sido Maristas A, Alfa & Omega A, Pou de la Muntanya, Paidos Blanco, Montgó, Les Vessanes, Maristas B, Paidos Rojo, Alfa & Omega B, Maristas C y Maristas D.