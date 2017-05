El Dénia se impone al Jávea en un anodino derbi comarcal

El Dénia se llevó el derbi comarcal al vencer al Jávea por 1 a 0 en un choque donde el buen fútbol brilló por su ausencia. Ambos equipos ofrecieron un pobre espectáculo con un juego anodino que aburrió al escaso público que se dio cita en el campo Diego Mena. El hecho de que ninguno de los dos equipos se jugase nada se reflejó sobre el rectángulo de juego, ya que hicieron pocos méritos para superarse el uno al otro. El Dénia quizás estuvo algo más acertado y fue quien intentó llevar el ritmo del partido, pero con más ganas que acierto.

El Jávea por su parte pese a que los puntos no influyeran realizó un partido muy conservador. Los rojiblancos estuvieron muy alejados del área dianenses y tan solo algunas carreras de Roberto en busca de balones imposibles fueron su mayor peligro.

A la media hora de juego, Panucci, el hombre más incisivo de los groguets, no llegó a un pase cruzado y el balón se paseó por la portería defendida por Edu. La ocasión más clara fue una falta lanzada por Javi, que peinó el rojiblanco Hassan hacia su propia portería. El esférico se estrelló en el travesaño con Edu ya batido. Al descanso se llegó con el marcador inicial.

En la segunda mitad, el aburrimiento en la grada fue en aumentó. Los locales controlaron más el juego y dieron su primer aviso en el primer minuto con un centro de Renzo que Panucci remató a las manos de Edu. Otra buena llegada local fue tras una buena contra conducida por Panucci que asistió a Josep pero su tiro se fue fuera.

Ambos técnicos buscaron aire fresco para sus equipos e introdujeron varios cambios, pero lejos de mejorar la cosa fue a peor. Apenas ritmo de juego y demasiadas interrupciones y errores de entrega de balón. Una de las pocas llegadas al área visitante fue un remate de Carrió que atajó bien Tonet.

El único tanto del partido llegó en el minuto 75, cuando Javi lanzó una falta lateral, la defensa visitante no acertó a despejar y Cabe se aprovecho de un rechace para batir a Edu.

Después de encajar el gol, el equipo que dirige Antonio Villaescusa, intentó nivelar el marcador. Su mejor ocasión fue una volea que enganchó Agulló en la corona del área, que obligó a Tonet a estirarse para desviar la pelota a córner. Ya no hubo tiempo para más y el Dénia se llevó el derbi comarcal y se despidió de su afición con una victoria.

Hay que señalar que la deportividad se plasmó antes y después del partido, con los dos equipos hechos una piña y sobre todo cuando se guardó el minuto de silencio en recuerdo de los tres deportistas de Xàbia fallecidos.

Ahora solo resta una jornada. Los groguets visitan al Castellonense y el Jávea recibirá al Tavernes. Son dos partidos de trámite ya que ninguno de los cuatro equipos se juegan absolutamente nada.