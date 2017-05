El Calpe se despide de su afición con un empate sin goles ante el At Alginet

El Calpe se despidió de su afición con un empate sin goles ante el At. Alginet. Un encuentro marcado por la necesidad que tuvo el equipo valenciano por puntuar.

El Calpe controló bien a su rival al que le cedió el balón para buscar sorprenderle en alguna jugada a la contra. Los valencianos buscaron profundidad en sus acciones pero sin llegar a poner en aprietos la portería local a lo largo de la primera mitad.

En el segundo tiempo el dominio visitante se hizo patente, pero sus acciones se perdieron al llegar al área calpina. La ocasión más clara del encuentro la Kevin, después de que el colegiado pitase pena máxima en el área calpina. Pero el jugador no pudo materializar el penalty.

El At. Alginet dispuso de otra nueva ocasión para haber marcado, pero Miki no supo resolver el mano a mano que tuvo con el meta local, Celso. Esa fue la última oportunidad para los visitantes ya que no hubo tiempo para más y el partido acabó con el marcador inicial de cero a cero.