Carta abierta del alcalde de Xàbia sobre los ciclistas atropellados

Estimados amigos y amigas:

Después de todo lo que hemos vivido juntos en los últimos días, ha quedado demostrado una vez más que el mejor patrimonio de Xàbia son las personas; que la calidad humana de nuestros vecinos y vecinas, su solidaridad, entrega y cariño, son el tesoro que hace grande este pueblo. Ante el dolor – ahora y antes – la gente de Xàbia ha reaccionado unida, con respeto y sentido común.

Los ejemplos son incontables y emocionantes. En cada demostración de duelo había verdad, sentimiento de proximidad auténtico con las familias y los amigos. En cada palabra, en cada gesto y en cada silencio había un pueblo detrás que no deja de lado a los suyos.

Y tampoco ha habido distinción entre los xabieros nacidos aquí o en otras partes del mundo. Todos son nuestros.

En cuanto a la Corporación Municipal, quiero dar las gracias a los 20 concejales porque han estado a la altura de forma permanente y sin distinciones. Me consta que todos y todas han estado permanentemente volcados en aquello que fuera necesario desde el primer momento. Y que así seguirán mientras sea preciso.

Tampoco quiero olvidarme de las instituciones valencianas. Tanto desde la Generalitat Valenciana (conselleria de Sanitat y Presidència) como desde la Diputación de Alicante y el resto de Ayuntamientos de la Marina Alta y la Safor, la ayuda y las muestras de cariño han sido muy importantes. También desde la Delegación de Gobierno, la Guardia Civil, Policía, Cruz Roja, Protección Civil y, por supuesto, los servicios sanitarios de Dénia, Alzira y València. Todos han demostrado una profesionalidad y una sensibilidad admirables. Del lado de la sociedad civil toda la familia del deporte, y de forma muy especial el Club d'Atletisme Llebeig y el Club Ciclista Jávea, ha ofrecido un fantástico ejemplo que nos llega a todos.

Por último, quiero agradecer a la prensa local y comarcal el tacto y la humanidad con que han tratado esta desgracia. Han sabido convertirse en canalizadores de los sentimientos de nuestro pueblo e informar sin traspasar los límites del respeto. Gracias.

Ahora solo nos queda seguir con las familias de las víctimas y continuar dando nuestra ayuda hasta donde sea necesario. El recuerdo de Edu, Luis Alberto y José Antonio nos ha de mantener unidos y ha de ser un ejemplo para todos nosotros. Xàbia no va a olvidaros.

Y seguimos haciendo fuerza por Andrés y Scott. Los necesitamos con nosotros y queremos verlos muy pronto reintegrados a la vida de su pueblo y sus familias. ¡Vamos!

Estimados vecinos y vecinas, esto que hemos hecho juntos, este pueblo, esta sociedad, esta forma de estar juntos es muy grande y hemos de cuidarla. Por eso, como alcalde de Xàbia, también os quiero agradecer a vosotros todo lo que hacéis cada día, vuestra manera de hacer normales las cosas imprescindibles.

Hemos de vivir de forma generosa y dar importancia a lo que de verdad tiene importancia.

Un abrazo.

Estimats amics i amigues:

Després de tot el que hem viscut junts els últims dies, ha quedat demostrat una vegada més que el millor patrimoni de Xàbia són les persones; que la qualitat humana dels nostres veïns i veïnes, la seua solidaritat, entrega i estima, són el tresor que fa gran este poble. Davant el dolor – ara i abans – la gent de Xàbia ha reaccionat unida, amb respecte i trellat.

Els exemples són incontables i emocionants. En cada demostració de condol hi havia veritat, sentiment de proximitat autèntica amb les famílies i amb els amics. En cada paraula, en cada gest i en cada silenci hi havia un poble darrere que no deixa de costat als seus.

I tampoc hi ha hagut distinció entre els xabieros nascuts ací o en altres parts del món. Tots són nostres.

Quant a la Corporació Municipal, vull donar les gràcies als 20 regidors perquè han estat a l'altura de forma permanent i sense distincions. Em consta que tots i totes han estat permanent bolcats en allò que fóra necessari des del primer moment. I que així seguiran mentres siga precís.

Tampoc vull oblidar-me de les Institucions Valencianes. Tant des de la Generalitat Valenciana (conselleria de Sanitat i Presidència) com des de la Diputació d'Alacant i la resta d'Ajuntaments de la Marina Alta i la Safor l'ajuda i les mostres d'estima han sigut molt importants. També des de la Delegació de Govern, la Guàrdia Civil, Policia, Creu Roja, Protecció Civil i, per supost, els serveis sanitaris de Dénia, Alzira i València. Tots han demostrat una professionalitat i una sensibilitat admirables. De la part de la societat civil tota la família de l'esport, i de forma molt especial el Club d'Atletisme Llebeig i el Club Ciclista Jávea, ha oferit un fantàstic exemple que ens aplega a tots.

Per últim, vull agrair a la premsa local i comarcal el tacte i la humanitat amb què han tractat esta desgracia. Han sabut convertir-se en canalitzadors dels sentiments del nostre poble i informar sense travessar els límits del respecte. Gràcies.

Ara només ens queda seguir amb les famílies de les víctimes i continuar donant la nostra ajuda fins a on siga necessari. El record d'Edu, Luis Alberto i Jose Antonio ens ha de mantindre units i ha de ser un exemple per a tots nosaltres. Xàbia no va a oblidar-los.

I seguim fent força per Andrés i Scott. Els necessitem amb nosaltres i volem vore'ls molt prompte reintegrats a la vida del seu poble i a les seues famílies. Endavant!

Estimats veïns i veïnes, açò que hem fet junts, este poble, esta societat, esta forma d'estar junts, és molt gran i hem de cuidar-la. Per això, com a alcalde de Xàbia, també vos vull agrair a vosaltres tot el que feu cada dia, la vostra manera de fer normals les coses imprescindibles.

Hem de viure de forma generosa i donar importància al que de veres té importància.

Una abraçada.