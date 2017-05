El Dénia recibe al Jávea en el Diego Mena con la plantilla al completo

La penúltima jornada de liga en el grupo III de Preferente nos deja dos partidos muy interesantes con protagonismo comarcal. Uno de ellos es el derbi de la Marina Alta, entre Dénia y Jávea que se disputará, mañana, en el campo Diego Mena, a las 17:45 horas. Un encuentro que estará dirigido por el colegiado, Chaves Gallego.

Los dos técnicos tienen a su disponibilidad a la totalidad de sus plantillas, ya que no hay sancionados ni lesionados en ninguno de los dos equipos.

Los buenos aficionados saben muy bien la rivalidad existente entre ambos clubes. Esto significa que pese a que los puntos no sean importantes, ambas formaciones quieren ganar. El hecho de que no haya nada en juego debe de reflejarse sobre el terreno de juego, los jugadores no tienen presión y los técnicos tampoco. Es por ello que se puede ver un divertido encuentro con los dos equipos desatados en ataque, lejos del corsé que significa jugar un partido táctico.

En ambos equipos hay jugadores con pasado del otro club, sin ir más lejos, la pasada campaña vistieron de amarillo, Gervasio, Miguel y Cardona, en esta lo han hecho de rojiblanco. En el plano opuesto está Javi que fue el capitán del Jávea en la pasada temporada.

Este es uno de los partidos que invita a ir al fútbol, ambos conjuntos esperan que las aficiones responda y que se de cita en el campo. Los dos equipos merecen que haya un buen ambiente de fútbol. Además, será el último encuentro de competición oficial para que la afición dianense vea a su equipo, ya que en la última jornada el equipo viajará a Villanueva de Castellón.

Por otro lado, uno de los partidos más importantes de los que se juegan en esta jornada es el que mañana, enfrentará a la UD Oliva y al Pego. Este partido se disputará en el campo "Guillermo Olagüe" de Gandia, al estar clausurado el campo del "Morer" de Oliva, a las 17:30 horas y lo dirigirá el colegiado, Jordan Jorques.

Este es un choque de urgencia para los dos conjuntos que están en puestos de descenso, un posible empate les condenaría a los dos hacía el descenso. El técnico del Pego, Jesús Moratal tiene a todos sus hombres disponibles para el choque. Mientras que en las filas del Oliva, Micky Morell, no podrá contar con los sancionados Alberto Campo y Rubén Iborra, aunque recupera a un jugador importante como es Néstor.

En Calpe se vivirá un plácido encuentro que servirá para despedir la temporada. En su campo municipal jugarán, mañana, a las 16:30 el Calpe frente al At. Alginet, en un choque que arbitrará Crespo Calero.

Para los calpinos es un partido de puro trámite, aunque para su rival no lo es tanto ya que deberá de puntuar para no verse envuelto en puestos de descenso en la última jornada de liga. El entrenador calpino, Benja recupera para este choque a Pali, Sergio y De la Vega una vez que han cumplido su sanción.