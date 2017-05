Dénia argumenta la gran subida de ingresos por IBI en las altas catastrales y pagos retroactivos

El equipo de gobierno de Dénia presentó ayer los presupuestos para este año, que llevará a aprobación en el pleno del próximo miércoles. El edil de Hacienda, el socialista Paco Roselló, destacó en el apartado de ingresos el importante incremento que experimentarán los ingresos por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de cerca de un millón de euros, como ya adelantó LAS PROVINCIAS el jueves, hasta situarse en 21,8 millones. El concejal explicó que el alza en las previsiones no se debía a que se fuera a elevar la tasa, sino a las altas nuevas de valores catastrales y a los pagos retroactivos tras la regularización de viviendas con ilegalidades.

Roselló especificó que, por nuevas altas, las arcas municipales obtendrán 640.000 euros y que otros 260.000 euros corresponderán a la liquidación de años anteriores que deben abonar esas altas.

Otro apartado que sube es el de ingresos por participación en los tributos del Estado. El responsable de Hacienda señaló que crecerán en 105.000 euros ya que en Dénia, a diferencia de otros lugares, la población se mantiene en vez de bajar.

El total de las cuentas de este año ascenderá a 51,9 millones de euros. Paco Roselló calificó los presupuestos de «realistas y ajustados» a la situación del ayuntamiento. Respecto al retraso en la presentación, reiteró que se debía a una sentencia millonaria de finales del pasado año y tenían que negociar el pago.

Ese factor afectó a las inversiones que podrá realizar el consistorio este año. Como novedades, el concejal de Hacienda destacó la incorporación de partidas para proyectos recogidos dentro de la estrategia Edusi y el compromiso del ejecutivo local con el proyecto de Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Unesco. Prueba de esto último son los 190.000 euros que se destinarán a la Oficina de Innovación y Creatividad.

En gastos, remarcó el incremento del 133% en gastos financieros, debido en buena parte a que ahí están los 2.455.000 euros de intereses que pagará el consistorio en este año en cumplimiento de la sentencia a favor de la empresa propietaria de la finca de la Baronesa.

Durante este ejercicio, la deuda pública rondará los cuatro millones de euros y uno de los apartados que reflejará una de las partidas más destacadas es el de la recogida, eliminación y tratamiento de residuos, con 8 millones. Asimismo, Paco Roselló avanzó que la deuda bancaria del ayuntamiento a final de año se cifrará en unos 22 millones de euros.

Respecto a las inversiones, el vicealcalde, el edil de Compromís Rafa Carrió, hizo hincapié en que no recogía la cantidad que les hubiera gustado, pero «son reflejo de las demandas de los ciudadanos». En principio estaba previsto que hubiera un proceso participativo expreso para este capítulo, aunque debido a las sentencias no ha podido ser. No obstante, aseguró que de cara a las próximas cuentas les gustaría poner una partida específica y lanzar ideas para que los vecinos escoja,

De los 2,5 millones que fijados para inversiones, la mitad de ese dinero irá destinada a el pago de convenios de expropiaciones, que son los relativos a las sentencias.

El resto del dinero de inversiones, indicó Carrió se destinará en buena parte a los proyectos de la Edusi, que ya contó con un proceso de participación. Entre el listado contempla 60.000 euros para el proyecto de la rotonda del cruce de Diana con Joan Fuster, 20.000 euros al derribo de unas edificaciones en la calle La Vía para unificar el ancho del vial y 40.000 euros para la instalación de una caldera en el pabellón de Joan Fuster.