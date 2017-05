LO QUE NO(S) SUCEDE

Deja que te duela. Aunque no haya pasado. Con el dolor de lo que no ha ocurrido. Con la tristeza, la pena 'la la land' de lo que pudo ser y no fue. Como dice Sabina que sabe un rato de estas cosas, «no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió».

Deja que te duela. Precisamente las cosas que creemos que no nos deberían lastimar son las que más nos acaban doliendo. Y negarlas solamente reaviva la pena. Porque es ese convencimiento, el de que no es un dolor que debamos sentir, el que nos desgarra por dentro. Porque le correspondería ser más lejano, en vez de tenerlo tan cerca. Porque se queda y echa raíces, cuando lo desearíamos tan ajeno. Sospechándonos okupas de un sentimiento que jamás debimos albergar, de aquello que no teníamos que haber aspirado a que aconteciera. Que no estaba destinado a ser nuestro.

Deja que te duela. Permítete ese dolor aunque no te guste y, aparentemente, avive ese fuego. Así que lamenta ahora el viaje que no hiciste. Ese recorrido por India, por Nueva Zelanda o por Japón, que no has hecho por falta de dinero, de tiempo o de empeño. Llora hoy por todas las promesas que nunca se llegaron a cumplir. Añora ese beso. Ese que no diste. Aquella boca que rabiabas por rozar pero que en el último instante te sobró el orgullo, te faltó el valor o hubo algo que te hizo levantar el vuelo.

Llóralo, pénalo, deja que te duela. Vive cada lágrima. Nota cómo rueda por tu mejilla y percibe el salitre que deja en la boca. Siéntelo ahí. Agarrado a tu corazón y aferrado a tu cuerpo. No lo ignores. No le des la espalda. Deja que te duela. Acéptalo y verás cómo poco a poco se va diluyendo. Cómo pierde peso. Acéptalo y apréndelo. Que te infunda valor y te ahuyente los miedos.

La vida es también lo que no sucede. Por eso, la próxima vez no lo dudes. Y si has de pecar, que sea de exceso. Haz ese viaje. Cumple tus promesas (las que tú te has hecho, no las que te hicieron). La vida es también lo que nos sucede. Por eso, la próxima vez no lo pienses. La próxima vez da ese beso.