Records de la meua infància

El treball de llevar-li la pell blanca que recobria la fava era pesat i lent. Una a una havia d'anar pelant-les per a després assecar-les al sol. M'havien ensenyat un truc que m'ajudava en tals menesters.

Un xicotet tall per la part de baix i estrenyent per la de dalt eixia a soles això que pareixien dos renyons verds apegats. En assecar-se, es tornarien blancs com el marbre i els guardaríem com a or, imprescindible per al nostre arròs caldós.

Eixe arròs amb faves pelades i seques, al meu iaio li encantava. Igual ho menjava a l'hivern que a l'estiu, això sí, els mesos calorosos ho menjava per a sopar després d'un llarg dia de treball en el camp.

Li agradava gelat o més aïna tebi. Així es feia més espés a causa de la farina en què es convertia les faves en cuinar-se. No debades deia ell que eixe arròs feia la sang forta.

Per a això, també necessitava les penques, eixa hortalissa que altres criden cards. Penques de les nostres, les valencianes de tota la vida cultivades en les nostres hortes. A l'estiu era difícil, perquè són de temporada hivernal, però el meu iaio, previsor ell, tot just començaven a espigolar a finals de març, les segava deixant quatre dits del tronxo per damunt de la terra.

Posava en el sòl cendra i els donava una passada d'aixada al voltant fent un cavalló per a així poder tirar-los poals d'aigua i regar-les abundantment. No tardaven a traure fillols que cuidaria com la xiqueta dels seus ulls.

Quan aconseguien altura i tenien diverses penques, les recobria lligant al seu voltant herba seca perquè cresqueren tendres a l'empara del sol. Aigua i ombra el seu truc, que donava resultat perquè menjàvem penques tot l'any.

La meua tia estava netejant lleteroles, que en castellà les criden 'mollejas' i poden confondre's amb la morella del pollastre que també l'anomenen igual, eixa que els serveix per a triturar els aliments i que és l'última bossa de l'estómac (em va dir la meua tia). Eixa que pareix un múscul, que cal obrir i traure les pedretes de dins, no.

Estes (va seguir explicant-me) és la lleterola que és una glàndula que li diuen 'timó' situada en el pit, davant de la tràquea. La lleterola es compon d'una part allargada, la gola, que no és comestible, i d'una part redona i molt saborosa: l'anou o lleterola perquè només la tenen quan són xicotets, cuant mamen. Després desapareixen.

Queda clar doncs, no és el mateix 'mollejas de pollo que mollejas de cordero'. La meua tia parlant-me en castellà.

Perquè havent-me fet la sorprenent explicació la meua tia, que de lletres i números no sabia, però que de cuina era catedràtica, em vaig disposar a observar i deixar-la parlar. Segurament s'hauria pres dos 'optalidons' hui.

Les estava netejant, havent-les tingut en aigua molt freda, sal i llima almenys una hora, retirant ara el tel que les embolicava i algun excés de greix. Les grans, les va partir per la meitat.

Una paella, uns alls tendres tallats, una ceba, un poc d'oli d'oliva i al foc. Va saltejar les morelles, va afegir els alls tendres i la ceba, un poc de sal i a la taula. En deu minuts això estava exquisit. Mai ho havia provat però des de llavors, em declare addicte.

