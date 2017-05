Jerónimo Bermúdez será el nuevo alcalde de Tormos tras la muerte de Vicente Javier Ripoll

El municipio de Tormos volverá a tener alcalde la próxima semana. El concejal popular, Jerónimo Bermúdez, será quién sustituya a su compañero Vicente Javier Ripoll, que falleció repentinamente el pasado 13 de abril.

Aunque todavía no hay fecha exacta para celebrar el pleno en el que tendrá lugar la votación para ratificar su nuevo cargo.

El edil popular no tendrá problemas para acceder al cargo, puesto que su partido cuenta con mayoría absoluta, cinco ediles frente a los dos del PSPV.

A pesar de que será la primera vez que obtenga la vara de mano, el hasta ahora primer teniente alcalde, ya cuenta con una dilatada carrera política en la localidad, que inició tras las elecciones de 1999, como edil del PSPV. En aquella ocasión obtuvo un sillón en la oposición junto a su compañero, Pedro José Estrada.

Pero en las siguientes elecciones, las celebradas en 2003, se unió a las filas populares, encabezada por Vicente Javier Ripoll, para presentarse tercero en la lista. Durante esa legislatura ocupó el cargo de segundo teniente alcalde y se hizo cargo de las concejalías de Deporte, Medio Ambiente, Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda. Cargos que volvió a repetir en la siguiente legislatura tras los comicios de 2007, además de Cultura y Educación.

De nuevo, en las elecciones de 2011 repitió como segundo teniente alcalde y estuvo al frente de las concejalías de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Servicios Sociales y Urbanismo, esta última compartida con Javier Ripoll.

En los últimos comicios, celebradas en 2015, el PP obtuvo la mayoría absoluta consiguiendo cinco ediles, mientras que el PSPV quedó en la oposición con dos concejales. Desde entonces, Bermúdez ocupa el cargo de primer teniente alcalde, y se encarga de las concejalías de Alumbrado Público, Agua y Disciplina Urbanística.

El hasta ahora número dos de los populares podrá ser ratificado como alcalde de Tormos después de que su partido haya encontrado sustituta para la plaza que quedó vacante, tras el fallecimiento de Javier Ripoll.

En busca de una concejal

El puesto lo ocupará María Elena Peretó Ballester. Una vecina del municipio a la que el PP tuvo que ir a buscar a su casa para ofrecerle el cargo, ya que no contaban con nadie más en la lista.

No es la primera vez en lo que va de legislatura que el actual equipo de gobierno tiene que buscar un suplente fuera de la lista que presentó en las elecciones. Con la de Peretó son ya tres las incorporaciones a posteriori. Aunque esta es la primera que la causa no será la renuncia de un concejal. Según Bermúdez, las dos anteriores bajas no se debieron a problemas internos: «quisieron conocer el trabajo y tras comprobar como era decidieron renunciar». Una vez aprobada su adhesión como concejala, el equipo de gobierno barajará la posibilidad de reformular los cargos de los ediles.