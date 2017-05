De las herencias del Partido Popular y otros menesteres

Desde tiempos inmemoriales en esta ciudad todos los “nuevos gobiernos” han heredado todo tipo de cosas del gobierno anterior.

Cuando uno acepta una herencia (que también puede renunciar, ojo) debe saber que acepta tanto derechos como obligaciones. Derechos son los bienes y cuentas en metálico y obligaciones son las deudas tanto económicas como en hipotecas y otros.

Dicho todo esto, quiero dejar claro que todos los gobiernos de esta ciudad han sido herederos tanto de derechos, de los que ahora hablaré, como de obligaciones (en este caso sentencias condenatorias al pago de determinadas cantidades económicas).

El gobierno actual de nuestra ciudad , presidido por PSOE – COMPROMIS, ha heredado sentencias, como también lo hizo el Partido Popular cuando llegó, pero también ha heredado multitud de obras que se van a realizar en Dénia gracias al Plan Confianza del Partido Popular, tanto el local como el de la Generalitat.

No les gusta reconocer esto. No lo consideran oportuno porque no vende y porque sería reconocer que el PP ha gestionado muchos temas muy bien y a pesar de toda la demagogia pesada de nuestro valiente pacto actual. El PP de Dénia presentó y gestionó 19 proyectos dentro de este plan (y otros muchos a través de diferentes planes) que ahora van a empezar a ver la luz. ¿Por qué no la han visto antes? Uf, eso pregunteselo a quienes llevan dos años gobernando y les dijeron que lo harían todo mejor y al día siguiente (que fue que no).

Fuera de este plan, uno de los proyectos que gestionamos y que más nos enorgullece, fue el que conseguimos en diciembre de 2015: el que nos llevó a obtener el reconocimiento de la Unesco como Ciudad Creativa de la Gastronomía. Puede que no se acuerden o lo recuerden vagamente. Se consiguió al segundo intento, gracias al equipo de grandes profesionales que reunió Ana Kringe cuando tuvo que asumir Turismo además de la Alcaldía. Fue un trabajo intenso, con múltiples talleres multidisciplinares en los que participaron hosteleros, productores, distribuidores, historiadores, maestros, políticos (sí, políticos de todas las tendencias, para que digan), empresarios de distintos sectores, entidades festeras, etc. Fue un proyecto vivo para que todos los dianenses pudieran sentir como suyo.

Todos menos el actual alcalde, el Sr. Grimalt, lo vieron así. Aunque fue a las reuniones ya avisó que no le gustaba y que no iba a continuar con el proyecto. Y hasta me atrevo a decir que le decepcionó bastante que la Unesco nos lo concediera, porque le quitaron una nueva posibilidad de embarrarse en la crítica acerada y demagoga con Ana Kringe. (¿Tendremos que empezar a sacar pantallazos de aquel día? ) I ara qué fem? Se ve que ya le va cogiendo el gusto, porque todo lo que vemos son viajes a lo largo del mundo (Tailandia, Suecia, Italia, Francia, Noruega, China…. ) que están disfrutando los actuales miembros del equipo de gobierno. Y me parece a mí que esta herencia les está gustando , ¿O no? ¿Qué opinan ustedes?

El segundo del que voy a hablar hoy es la ansiada y necesaria estación de autobuses en Denia. Si bien es cierto que el Partido Popular presentó un maravilloso proyecto en Torrecremada con una estación estupenda y multitud de aparcamiento (algo de lo que esta ciudad carece y mucho), los actuales gobernantes han decidido cancelar ese proyecto (¡cómo no ! Si viene del Partido Popular está mal hecho y es un desastre) y sustituirlo por otro en la avenida Ramón Ortega, en una esquina en la que vemos muy difícil que haya tanto aparcamiento y que los autobuses puedan estacionar con la facilidad con la que lo habrían hecho en la otra ubicación. Ya veremos cómo queda el “parche”.

Del resto de proyectos, herencia del Partido Popular para el bien de la ciudad de Denia, seguiré informándoles en próximos capítulos, así como también lo haré de todas las subvenciones que la Diputación de Alicante ha otorgado tanto a Denia como a La Xara y Jesús Pobre.

Continuará…….

MARIA MUT MEZQUIDA

CONCEJALA PORTAVOZ GRUPO PP AYUNTAMIENTO DE DÉNIA