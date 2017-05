Amb tot el nostre orgull, Inés

Després de més de dues dècades, el Saladar tornava a reviure la il·lusió del que suposa que una de les nostres falleres ostentara el càrrec de Fallera Major de Dénia. Tots ens contagiarem de la teua emoció i hem volgut acompanyar-te en aquesta etapa, plena de novetats per a tu i també per a nosaltres, veient com gaudies de cada acte.

Emprengueres aquesta nova experiència amb la serenitat i la responsabilitat que comporta, conscient del què suposa representar a les Falles, ara ja Patrimoni Immaterial de la Humanitat. La teua elegància i saber estar ja ens havia captivat al Saladar i ara, no tan sols això, la teua dedicació a les nostres falles ha fet que enamorares a tota la nostra ciutat.

Estimada Inés, la teua amabilitat caracteritzadora ha fet que tots els membres d’aquesta comissió ens sentirem al teu costat, fent-nos partícips, de les teues vivències, caminant junt amb tu i vulguen que et sentires acompanyada per la teua falla, que tant t’estima.

En els teus ulls brilla l’esperit del Saladar, el d’una dona treballadora i amb voluntat per fer gran les falles. Amb la teua humilitat has demostrat que volies compartir amb tots nosaltres aquest somni, ara ja una realitat que tingues per segur que les falleres i fallers del Saladar mantindrem en el nostre record.

Un exercici finalitza i ara és moment de tornar al barri, al teu barri; el mateix que t’ha vist créixer i que ara per tu tant d’orgull sent, per haver sigut una Fallera Major de Dénia exemplar i és que amb tu, al Saladar, hem tornat ha sentir l’emoció d’haver tingut una gran representant de les nostres Falles.