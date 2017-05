El empate del Jávea ante el Castellonense no le sirve para recortar distancias

El Jávea volvió de su viaje a Villanueva de Castellón con un empate a uno, resultado que no le sirve para recortar distancias con respecto al equipo que ahora ocupa la tercera plaza. Los rojiblancos están a ocho puntos de L'Alcúdia cuando restan tres jornadas de liga.

Durante la primera mitad, el equipo local llevó la iniciativa, aunque si crear excesivo peligro. Pero la mejor ocasión la tuvieron los xabieros cuando Roberto envió un buen pase al que Michael no llegó por poco.

En la reanudación, los hombres de Buades salieron con más fuerza. Dominaron a un Jávea que se echó atrás y las ocasiones se fueron sucediendo sobre la portería defendida por Edu. El gol local llegó a diez minutos del final. Clausí aprovechó una buena asistencia de Marc Ferrer para quedarse solo ante Edu y picarle el esférico. Este tanto despertó a los rojiblancos. El equipo se fue hacia arriba y Ente centró al interior del área, Pau remató y el esférico golpeó en un defensor, desviando su trayectoria, por lo que Zubi no pudo detenerlo el Xàbia empató.