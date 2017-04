Jornada para que el Dénia y el Jávea puedan seguir soñando con la promoción

La jornada 31ª en el grupo III de Preferente se presenta muy interesante para tres de los cuatro equipos comarcales. El Calpe lo tiene todo hecho por lo que su partido en Llosa es de puro trámite para los verdiblancos aunque no para los valencianos que están en puestos de descenso.

El Dénia jugará mañana en el Diego Mena, a las 11.30 horas frente a la UD Portuarios. Un encuentro matinal donde los hombres que dirige Juan Carlos Signes se juegan seguir soñando con estar en la promoción de ascenso. A falta de cuatro partidos para el final, los dianenses están a 7 puntos del tercer clasificado, es por ello, que en su mente está ganar al equipo del Grao de Gandia y esperar a que equipos que estén por delante tropiecen.

Los dianeses conocerán lo que hecho por el Benigànim ya que el conjunto valenciano jugará su partido esta tarde ante el Pego. Un tropiezo del Benigànim daría una gran inyección de moral a los dianenses.

El técnico contará con las bajas de Cabe y de Javi, que cumplirá el último de los cuatro partidos que tenía de sanción. Por ello, y tal y como funcionó el equipo ante la UE Gandia no se esperen cambios.

Tras el partido la directiva dianense ha preparado una fiesta en la zona del parking del Diego Mena. Allí se cocinará una paella para 300 personas, los que deseen comer junto a los jugadores, cuerpo técnico y directiva deberán abonar 6 euros los adultos y 3 los niños. Se repartirá coca dulce y mistela. Esta es una iniciativa de la directiva dianense para agradecer el apoyo recibido por la afición durante la temporada.

Por su parte, el Jávea es otro de los equipos al que le quedan remotas esperanzas para alcanzar puesto de promoción de ascenso. Llega a esta jornada a siete puntos del tercer puesto y tiene un partido complicado en su visita al campo del Castellonense. Este encuentro se jugará mañana, a las 17.30 horas y lo arbitrará, Mateo Senón.

El equipo ribereño que dirige Abel Buades es un bloque de mucha experiencia que dentro de su feudo no es sencillo sorprenderles. En las filas xabieras no hay bajas por lo que Antonio Villaescusa puede que repita el mismo once que ante el Llosa. En la expedición rojiblanca saben de la importancia que tienen los puntos en juego: el equipo necesita ganar y ver lo que sucede en dos partidos en L'Alcudia-Atzeneta y en el, Tavernes-UE Gandia.

Pego

Mientras que en la zona baja de la clasificación las cosas siguen muy apretadas. Así, el Pego, que juega esta tarde, a las 18.30 horas en el municipal de Benigànim necesita al menos puntuar para seguir luchando por salir de los puestos de descenso. Tarea complicada la que tiene el conjunto de Jesús Moratal, ya que su rival se juega la tercera plaza que ahora ocupa, es decir, la promoción de ascenso.

El Calpe visita esta tarde el campo del Llosa sin más aliciente que tener el honor de sacar adelante la victoria. El conjunto que dirige Benja está en una zona templada de la clasificación sin opciones de estar arriba. El técnico recupera para este choque a Dani Morató y Ayoze.