Fui una adolescente un tanto rebelde. Preocupada más por salir con los amigos, perdida en mis propias ensoñaciones y creyendo que el instituto era el fastidio más grande y que se había inventado para mortificar a mi joven alma. Pasaba los cursos aprobando por poco, detestaba las matemáticas y la química y mis padres llegaron a pensar que no iba a seguir estudiando.

Pero había una materia dispuesta a salvarme. Sí, a mí me salvó la literatura. Me salvó María Jesús que en el colegio me hizo amar a los clásicos. Me salvó César, mi profe del instituto, quien gustaba de textos y poemas apasionados pero que ponía esa misma pasión al servicio de todo lo que enseñaba.

Me salvó otra profesora. No recuerdo su nombre. Nos dio literatura en primero de bachillerato. Lo que sí recuerdo es que ella, transgresora y valiente, nos hizo leer 'El guardián entre el centeno' de J. D. Salinguer y ese libro me marcó. Encontré en Holden, su protagonista, un del todo inesperado amigo, alguien que parecía sufrir la pubertad tanto como yo, en ese momento, lo hacía. Un alma gemela. Por fin, un dolor tan cercano y no era el mío.

Me salvaron las incursiones extra curriculares de mi profesor de filosofía Javier Urdanibia que nos leía a Allan Poe y a Pessoa mientras nos enviaba el resumen de Aristóteles para que nos lo estudiásemos en casa. Javier pensaba que, para entender la filosofía, había que leer. Leer mucho.

Por eso mi tristeza es doble cuando veo que el sistema se aparta de los autores clásicos y busca acercarse a las asignaturas con más salidas laborales. Salidas laborales. Como si matando a Cervantes, a Bécquer o a Lope tuviésemos más oportunidades.

La mente con más libertad para elegir es la que tiene criterio y ese criterio lo da, sobre todo, la lectura. Vete a saber cuáles serán las profesiones con más futuro, o lo que hace que un chaval se decida por una carrera o por otra. Yo lo que sé es que lo que hizo que yo continuara estudiando fue mi pasión por la lectura. A mí, lo tengo claro, me salvó la literatura.