"El que no se fia, no es de fiar"

El Pleno de esta semana ha sido muy instructivo. Y lo digo con conocimiento de causa. Ahora se lo explico.

La actual concejala de Urbanismo , Maria Josep Ripoll, me ha dicho en el pleno, a raiz de un recurso que se ha planteado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente por una licencia de obra que firmé en 2014 que es "otra herencia del Partido Popular ". A lo que le he contestado que " todas las licencias que he firmado, ya hayan sido una, mil o dos mil, no han sido por qué sí, todas, absolutamente todas, llevaban el informe preceptivo de los técnicos pertinentes." Ella me ha contestado que van a revisar esa licencia. Claro que sí, revísenla y busquen el fallo, que no es del Partido Popular, seguro.

Y les cuento todo esto porque, después del pleno, tras conversaciones mantenidas con distinta gente, mucha de la cual se ha tenido que ir a buscar trabajo para su empresa (lo que implica su sueldo y el de sus trabajadores, vamos, varias familias) fuera de Denia ante la inoperatividad y la pasividad del actual departamento de Urbanismo, me he dado cuenta de que durante mi etapa de concejal (de Urbanismo) firmé multitud de licencias (repito que todas con los respectivos informes de los técnicos, no a mi libre albedrío) porque me fiaba de la gente que trabajaba conmigo, me fiaba de los técnicos ya que entendía -y entiendo- que su conocimiento y experiencia son fruto del estudio y del trabajo de muchos años, y eso, créanme, da una gran tranquilidad y seguridad a la hora de firmar todas las licencias.

¿Qué pasa ahora? Las licencias se presentan, pero no se firman. ¿Por qué será? El ambiente es agrio, serio e inoperante, porque las licencias se solicitan pero no se conceden. Y sino, pregúntenselo a la gente que vive de la construcción, que es mucha, y que ha tenido que salir de Denia, su ciudad, para buscar el pan de su familia y de las familias a las que les da trabajo. Porque aunque el equipo de gobierno se empeñe en dar una imagen de grandes especuladores, la realidad del sector es de una gran mayoría de autónomos y pequeñas empresas: fontaneros, albañiles, electricistas... Gente que intenta ganarse su sueldo de manera digna y legal, y que la lamentable situación actual del departamento de Urbanismo de Dénia hace que muchos tengan que salir de la ciudad a buscarse las lentejas, y otros tantos, los más vulnerables, estén sobreviviendo a base de pequeñas chapucillas que no les dan ni para pagarse el recibo de la Seguridad Social.

Venimos de una crisis apabullante, en la que muchas familias se han quedado en la nada absoluta porque las empresas y autónomos prácticamente no tenían acceso a la financiación. Y ahora que la situación económica está aliviándose en parte y los bancos vuelven a dar crédito a las familias, el PSOE ha decidido cortarles la llave del pan bloqueando por completo el departamento de Urbanismo.

¿Por qué? ¿Por qué a pesar de tener todos los papeles en regla y todos los informes que los avalan -o no- no se emite ni una licencia?

Hablen con las personas afectadas. Con ese vecino suyo que es albañil, o carpintero, y que ha tenido que pedir la prestación social sustitutoria porque no hay trabajo. Y luego saquen ustedes sus propias conclusiones.

Ahí lo dejo. Saquen ustedes sus propias conclusiones, no sin antes advertirles que SIEMPRE es conveniente, ante cualquier noticia, escuchar a todas las partes implicadas, que como mínimo, siempre son dos, aunque pueden ser más, según los casos.

María Mut, concejala portavoz del Grupo PP del Ayuntamiento de Dénia