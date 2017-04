Teulada Moraira cierra sus fiestas patronales con la celebración de 'Feria Vive'

La música y la gastronomía serán los protagonistas del último tramo de las fiestas de Teulada Moraira. Desde mañana hasta el lunes 1 de mayo, el municipio costero cerrará su programación con la celebración de la octava edición Feria Vive. Se trata de una cita gastronómico comercial que tendrá lugar en un enclave único, la Explanada del Castillo.

Según explicó la concejal de Comercio y Pymes, Nieves Rodríguez, durante la presentación de la Fira, el objetivo es «dinamizar el comercio, así como el producto de la localidad». Para ello, más de 20 stands ofrecerán una diversidad gastronómica a lo largo del fin de semana. Rodríguez aseguró que se trata de una cita que «permite el intercambio cultural entre los vecinos y los residentes y turistas en un espacio privilegiado».

Por su parte, la presidenta de Aeco, Maria José Garrigós comentó que una de las novedades para esta nueva edición es la degustación de quesos y aceites que tendrán lugar mañana a las 13 horas, el sábado y el lunes 1 de mayo a las 12.30 horas.

Además, según apuntó Garrigós este año habrá ludoteca en la que los más pequeños podrán disfrutar de juegos con algunos de los miembros de la conocida 'Patrulla Canina' y también participar en diferentes talleres.

Otro de los platos fuertes de la feria será la música. Para ello el consistorio ha preparado una parrilla con diferentes actuaciones. La inauguración del evento, que tendrá lugar el viernes a las 12.30 horas, estará precedida de la música de la Batucada Bunpada. Por la tarde, en el mismo escenario desfilarán cuatro grupos con diferentes estilos musicales, Jazzify, Take 4, Ocean Spray y Dúo Zodiac.

El sábado, tras la degustación de aceites subirán al escenario los grupos 8 Track, Inty Cardoso, Just Us y The Liverpool Band, que rendirán tributo a los Beatles. Los protagonistas musicales de la tarde del domingo serán la Compañía Flamenca Fefa Gómez, Txeco Rojo, Black Glitter y cerrará la velada el Dj Toño. La feria la cerrarán los conciertos de McLucas, Shamrockers y Georgie & The Firelights.