Ulls blaus, mirada marinera

Sembla que va ser ahir, però ja ha passat tot un any. Des del moment que vas despenjar l’auricular del telèfon i vam sentir la teua veu fins aquest moment, has realitzat una travessia fallera que t’ha permès navegar per alta mar. Has après moltes coses, has adquirit grans coneixements i has conegut altres festes, que han portat noves amistats. La teua mirada blava, inquieta i marinera ha conquerit cors, la teua originalitat ha captivat a tothom. Res ens estranya, perquè Baix la Mar ja fa temps que s’havia rendit als teus encants.

Ara arriba el moment d’acomiadar-se com a Fallera Major Infantil de Dénia, sabem que no és fàcil, però tu ho faràs amb elegància i saber estar, qualitats que has demostrat sobradament durant aquest any. És el moment de tornar a la nostra casa, que és la teua, buscant descans en port segur, seure a prendre forces per seguir endavant com la gran fallera que ets.

Les falles, patrimoni immaterial de la humanitat, necessiten gent que es mantinga desperta per a complir els seus somnis, gent que faça història amb la seua vida, que qüestione totes les regles establides, persones apassionades, arriscades, fortes, que no esperen a ser grans per a fer el que volen, sinó que fent el que volen arriben a ser grans. La nostra festa necessita gent que estime el que fa, gent com tu, Mar, de qui ens sentim tan orgullosos.