Veïns del Montgó exige que «no haya más chapuzas» y se ejecute el alcantarillado inicial

El alcantarillado del Montgó no ha dejado de suscitar críticas desde que se empezó a construir y comenzaron los problemas. Veïns del Montgó ha formulado una serie de cuestiones al Ayuntamiento de Dénia y ha solicitado que se lleve a cabo el proyecto inicial y que «no haya más chapuzas», dejando el trabajo a medias y «con el dinero desaparecido».

El presidente del colectivo vecinal, Mario Vidal, apuntó en el escrito para el consistorio la importancia de esta actuación para el cese de vertidos al subsuelo y poner fin a una contaminación que afecta al parque natural y a la reserva marina. Vidal recordó la alegría que supuso en 2008 el anuncio de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) iba a invertir 14 millones de euros en el alcantarillado de Rotes-Montgó. Aunque duró poco.

Ese dinero se redujo a 11 millones al suprimir los colectores secundarios, las acometidas y el asfaltado de calles tras los trabajos, lamentó el presidente. Además, cuando se iniciaron las obras comenzaron también los problemas. Los trabajos se paralizaron durante años y parte de lo que se había hecho no estaba bien. Es más, los desperfectos a los vecinos y en las calles se cifraron en unos 600.000 euros.

A la empresa se le liquidaron cinco millones, lo que equivale a casi el 42% de los trabajos, pese a que a juicio de Veïns del Montgó no se había completado ese porcentaje y no se le dedujeron los desperfectos que provocó.

Según los cálculos del colectivo vecinal, si al presupuesto previsto se le resta el dinero abonado a la mercantil y la partida que la CHJ consignó al consistorio para retomar parte de los trabajos, todavía quedan más de 5,6 millones que no saben dónde han ido a parar. Esperan que no hayan servido «como moneda de cambio, pago de comisiones ni nada por el estilo». Por ello le preguntaron al ayuntamiento por qué no se ha reclamado a la Confederación que se hiciera el proyecto tal como se redactó al principio.

Por su parte, el edil de Medio Ambiente, Josep Crespo, señaló ayer que en su día la CHJ les dijo que el dinero para el alcantarillado se gastó en otros proyectos. Fue entonces cuando consiguieron una pequeña partida de 700.000 euros para acometer parte de lo que quedaba por hacer.

Crespo detalló que ya hay cinco colectores acabados. Además, apuntó que los operarios están trabajando ahora en el sexto, en la zona de La Pedrera, y que se quedará acabado esta misma semana. Luego será el turno del séptimo y último de esta fase que se está realizando con el dinero consignado por la CHJ. Crespo avanzó que antes de Fallas estará listo antes de Fallas.

El concejal también comentó que una vez concluyan estos trabajos se sentarán con la Confederación para hacer balance de lo realizado. En esta reunión los representantes municipales abordarán la continuación del proyecto y la aportación que hará la CHJ para esa nueva fase. Según Josep Crespo, intentarán obtener la mayor cantidad de dinero posible para acometer parte del proyecto que todavía queda pendiente por ejecutar.

Respecto a las conexiones de los vecinos a los colectores, el edil reconoció que ya hay ciudadanos que se han acercado a su departamento para solicitar información para engancharse a la red. Crespo recordó que son 250 viviendas las que dan directamente a los colectores principales.