La Vall de Gallinera declina adherirse a las ayudas para mejora de caminos

El Ayuntamiento de la Vall de Gallinera no se adherirá al programa de ayudas para invertir en caminos de titularidad no provincial, promovidas por la Diputación de Alicante. Según explican desde el consistorio, la decisión de no acogerse a este plan se debe a que el municipio no puede afrontar el coste que supone la medida, «a pesar de tener una red de caminos mayoritariamente destrozados en algunos tramos» debido al temporal que azotó la zona a finales del año 2016 y principios del actual ejercicio.

Este proyecto promovido por el estamento provincial para el apoyo a los consistorios y entidades menores con una población inferior a los 5.000 habitantes, contempla que el 50% de la aportación debe provenir del ayuntamiento. Un requisito «imposible» de efectuar, actualmente, por el gobierno de la Gallinera «debido a la situación económica y a los techos presupuestarios impuestos por el Gobierno de España», indican.

Desde el gobierno de la Vall de Gallinera consideran que la convocatoria para caminos rurales «no tiene en cuenta los kilómetros de la red municipal de caminos, ni la extensión del término municipal, ni la extensión de terreno cultivable, ni los núcleos de población, ni las posibilidades económicas de cada municipio, que para el nuestro es de cero euros».

Aseguran, además, que esta zona del interior de la Marina Alta, que cuenta con una superficie aproximada de 54 kilómetros cuadrados y ocho núcleos de población, tiene una red de caminos rurales que «incluso aprobándole un camino anual, tardaría muchos años en poder completar unas infraestructuras tan necesarias e imprescindibles para su desarrollo económica, basado única y exclusivamente o como fuente principal, la agricultura, a la que hay que sumar una complicada orografía del terreno».

Por todo ello, desde el gobierno de la Gallinera instan a la diputación alicantina que «tenga en cuenta la situación de nuestro municipio y entre en consideración a la hora de elaborar planes».

Para el alcalde de la Vall, Toni Pardo, el estamento provincial, «no mide las circunstancias y necesidades de los municipios y muchas ayudas que nos resultarían beneficiosas nos son inalcanzables».

El munícipe asegura que la zona del interior «está muy abandonada y con este tipo de medidas todavía nos perjudican más».