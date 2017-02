El Dénia tratará de recuperar el buen camino ante el equipo del Contestano

La jornada del grupo III de Preferente deja un duelo vital para seguir con opciones de alcanzar la promoción de ascenso. Así, el Dénia recibirá, mañana, a partir de las 16.30 horas y en el campo Diego Mena al Contestano. Un partido que será arbitrado por el colegiado López Hurtado.

En el vestuario dianense están convencidos de que van a recuperar el buen camino de las victorias. Pese al empate logrado en Xàbia, los chicos que dirige Juan Carlos Signes ganaron en confianza. De hecho, se mostraron convencidos de que pese a jugar en inferioridad numérica, si el juego se lleva a cabo de forma colectiva y, sobre todo, solidario son capaces de superar a cualquier conjunto rival.

Las jornadas van pasando y las distancias se están manteniendo. Por ello, cada partido que han jugado los groguets se ha convertido en auténticas finales.

Ante esta circunstancia, no es nada extraño escuchar a Signes comentar que la plantilla debe «ir partido a partido, ganando y sin mirar lo que puedan hacer el resto de equipos». A su juicio, «no sirven de nada los tropiezos de los otros, si nosotros no ganamos. Les he pedido a los jugadores que ahora hay que darlo todo».

El equipo dianense ofreció una buena imagen en lo que respecta al aspecto físico pese a jugar media parte en inferioridad numérica, esto hace tener esperanzas que el esfuerzo realizado el miércoles no se hará notar.

Bajas

En el plano deportivo es baja para este choque el lateral, Álex Gayá, que fue expulsado ante los rojiblancos, aunque Signes recupera a Castillo después de que cumpliese su partido de sanción. El técnico dianense tiene algunos hombres que acabaron el choque ante el conjunto del Jávea tocados por algunos golpes, habrá que ver su evolución durante las últimas horas para saber si estarán en este encuentro. Quien peor lo tiene es Jordi, que se retiró del campo con problemas en su abductor.

Regularidad

Del conjunto del Contestano hay que remarcar que todavía no sabe lo que es ganar lejos de su propio feudo. Aunque su regularidad dentro de casa le permite estar en una cómoda posición en la clasificación general. De momento, cuenta con un buen colchón con respecto a los equipos de la zona baja y esto le permite estar tranquilo.

Los de la comarca del Comtat llegan a la capital de la comarca de la Marina Alta tras golear la pasada semana al conjunto del Canals al que le marcaron un total de cuatro goles, por lo que los defensores locales deberán estar muy alerta en el transcurso del encuentro para tratar de no verse sorprendidos por los rivales.

La afición dianense tendrá que apoyar desde el principio del partido a sus jugadores, ya que todo hace indicar que será un encuentro complicado. De hecho, a los locales no les gustan nada aquellos equipos que vienen hasta el campo de futbol del Diego Mena a encerrarse, prefieren los que vienen a jugar al fútbol.