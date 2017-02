Los estudiantes destacan que era un «engorro» ir a Elche

Entre los que más agradecen la decisión de que la pruebas se puedar realizar en Dénia son los estudiantes de los institutos del norte de la comarca, que son los que más tendrían que haber madrugado para poder llegar a tiempo a los exámenes en Elche. Isabel y Said, dos alumnos de Pego que este año harán las pruebas, se mostraron contentos de no tener que salir de la comarca. Según comentaron ayer, ir a Elche era un «engorro» porque está muy lejos. Al parecer, en su instituto ya se había empezado a hablar de la posibilidad de ir en autobús, pero aún no estaba claro porque todavía faltaba bastante para ese momento. También dijeron que de esta manera la familia les puede acompañar.