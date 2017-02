Dénia acoge el campeonato Deniavela con pruebas de windsurf y vela

Este fin de semana, se celebrará el "Deniavela", una prueba puntuable para el Campeonato Autonómico de vela ligera, en la clases Láser y Windsurf. Las pruebas que se celebrarán el sábado 18 y domingo 19, están destinadas para embarcaciones de las clases, Láser Standard, Láser Radial, Láser 4.7, Bic Techno 293 Sub 17, Sub 15, Plus, Raceboard y RSX.

Está previsto que más de 70 embarcaciones de este tipo, de casco, participen en aguas dianenses. Mientras que en la categoría de windsurf, las de tabla, tomarán parte cerca de 50. Está confirmada una amplia representación del Centro Windsurf Hispano Francés, que colabora directamente con el club dianense en la organización de este evento deportivo.

El sábado 15 a las 9:30 horas se abrirá la oficina de regatas. Se esperan una buenas condiciones de viento por lo que a las 12 horas darán comienzo las tres regatas previstas tanto en Láser como en Windsurf.

La jornada del domingo 16, comenzará a las 11 horas con la realización de 3 ó un máximo de 4 regatas. Este día después de las 16 horas no se celebrará ninguna regata. La entrega de los trofeos esta prevista para las 17 horas.

El acto de presentación de Deniavela que tuvo lugar en el salón Ramón Sahuquillo del club dianense, contó con la presencia del presidente del RCN Dénia, Jaime Portolés, de Marta Bohorques del Centro Windsurf Hispano Francés de Valencia, Marián Tamarit, edil de deportes de Dénia, Fernando Calatayud, gerente del club y Toni Vidal, director deportivo del RCN Dénia.

Portolés comentó que «tener en el mes de febrero a más de 100 participantes con sus respectivas familias es importante para el fomento de la ciudad. Es una buena forma de desestacionalizar el turismo». Por su parte, Marian Tamarit explicó que «apoyamos estas iniciativas que sirve para fomentar el deporte de la vela, acercándolo a todos. A nivel turístico este tipo de acciones son muy necesarias para todos».