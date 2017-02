PLAYAS DE INVIERNO

Cuando el frío acecha, la noche se precipita. En estos casos, lo mejor es salir a correr al mediodía, aunque por desgracia para mí ha dejado de ser una actividad rutinaria, motivo por el que ruedo esporádicamente con algún colega y, de paso, los kilómetros son amortiguados con la tertulia.

En esta técnica, comparto actividad deportiva con el Pandago, el cual con sus zancadas no acostumbra a poner en peligro mi flato. El otro día, al poco de llegar a la playa de la Marineta Cassiana, me expuso con vehemencia las bondades de la acumulación de algas, así como la necesidad de poner carteles informativos, porque él no podía permitirse estar explicándoselo a todo el mundo.

Una de las pocas cosas que el actual equipo de gobierno dianense ha querido respetar de la anterior legislatura es la idea de mantener en invierno las acumulaciones de posidonia tras los temporales. De esta manera, alga y arena son la combinación perfecta para frenar la acción erosiva de las tormentas litorales.

Entiendo que durante los meses de verano se eliminen los restos acumulados, momento en el que las molestias son mayores al subir la temperatura, provocándose olores, proliferación de insectos, putrefacción y, por supuesto, una imagen negativa para un visitante que sólo busca tumbarse y bañarse bajo el sol playero.

Pero los arribazones de algas son también base de un complejo sistema trófico, el cual proporciona nutrientes mediante la transformación de los restos de posidonia consumidos por crustáceos e insectos, e incluso por otros animales situados en niveles superiores de la cadena, como peces, aves marinas o reptiles.

Cuando llega el otoño me fascina caminar por el bosque, andar sobre los restos de hojas caídas, donde con cada pisada parece que se ayude a completar el ciclo natural.

En el año del turismo sostenible espero que por fin se les ocurra hacer algo en esta línea, animo a la dirección política a que más allá de costosas casetas vacías, sitúen unos sencillos carteles informativos sobre la conveniencia de estos cordones posidónicos.