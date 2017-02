El Calpe frena la racha positiva del Jávea con un gol de Álvaro

El Calpe fue el equipo que frenó la racha positiva que llevaba el Jávea, al derrotarle por 1 a 0. El tanto del triunfo calpino lo marcó Álvaro, al transformar una pena máxima con la que el colegiado castigó unas manos del defensor xabiero Marcos dentro del área.

La grada del campo municipal de fútbol de Calp registro un buen ambiente. Este choque era vital para los intereses de ambas formaciones. Para el Calpe, ya que, con sus múltiples bajas, necesitaba ganar tras cosechar tres derrotas. El Jávea buscó seguir cerca de los puestos de promoción y era bueno ganar antes de medirse, mañana, al Dénia.

No es de extrañar que los dos técnicos iniciasen el choque con muchas precauciones, la consigna era no encajar goles. Esto provocó que el fútbol no fuese vistoso.

Reseñar que durante los primeros cuarenta y cinco minutos, los locales solo tiraron a la portería de su rival una sola vez. Fue Pali quien disparó y el balón se fue fuera por poco. Los visitantes contaron con dos ocasiones en las botas de Faye. En la primera su tiro salió fuera lamiendo el poste. En la segunda, su acción acabó en golpe franco al borde del área, que se ejecutó sin consecuencias.

Después del paso por los vestuarios, las cosas no cambiaron demasiado, mucha aglomeración de jugadores en la zona central y apenas espacios por donde entrar en una y en otra defensa. Todo esto cambio en el minuto 58, después de una serie de rechaces dentro del área rojiblanca. El árbitro vio manos de Marcos y no dudó en señalar el punto de los once metros. Toda la expedición xabiera protestó esa decisión arbitral. La pena máxima la ejecutó Álvaro, que alojó el esférico al fondo de las mallas.

Las cosas empeoraron para los xabieros tras las protestas de Petu, que en apenas un minuto vio dos amarillas, por lo que el Jávea se quedó con un jugador menos a falta de media hora y con el marcador en contra. El entrenador xabiero asumió riesgos y jugó con defensa de tres buscando equilibrar la línea medular pero sin restar poder ofensivo a su equipo. El Calpe supo jugar muy bien sus bazas demostrando ser un equipo complicado de sobrepasar cuando se pone con un marcador favorable. Los intentos del Jávea por igualar la contienda fueron inútiles.

Esta derrota supone para los rojiblancos poner punto y final a once jornadas invictos.