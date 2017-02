TÓDOROV Y EL AMOR

Filósofo, lingüista, sociólogo, escritor, historiador, crítico y teórico literario. Búlgaro de nacimiento y parisino por exilio y por voluntad propia. El recientemente fallecido Tzvetan Tódorov fue todo eso pero sobre todo fue uno de los últimos grandes intelectuales que supo hablar del amor.

Lo hizo en 2015, en un festival dedicado al erotismo en la literatura, en el que afirmó que en el mundo moderno «el amor es lo sagrado». Su obra está plagada de referencias a la barbarie, el miedo, el valor, la renuncia, el odio o la violencia y sin embargo el grueso de su ensayos gira en torno a cómo vivir, reflexionando extensamente sobre el sentido de la vida.

A Tódorov le preocupaba durante los últimos años al auge de atentados procedente de la cantera terrorista de Estado Islámico. Frente una democracia que no garantiza en absoluto la felicidad y ante a la atracción de los jóvenes por los extremismos, el intelectual siempre abogó por hacerlos reingresar en la comunidad y trabajar con ellos para conquistar sus corazones.

Tódorov huía de los extremismos y el estereotipo y creía firmemente que nadie es de por sí bárbaro o civilizado y que todos somos responsables de nuestros actos.

Con frases tan emblemáticas como la de «comprender al enemigo quiere decir también descubrir en qué nos parecemos a él» y cuando se cumplen escasos días de su muerte, yo me quedo con la definición que el ensayista nos proporcionó sobre el éxito, a la que me sumo y que, desde estas líneas y con su permiso y el vuestro, hago también un poco mía: «Si, como ser humano, al final de mi vida me preguntaran qué es el éxito, respondería que es haber vivido una vida en la que viví, amé y respeté y fui respetado por los otros a los que amé y respeté. Disculpe que use tanto la palabra 'vida' o el verbo 'vivir', pero prefiero no buscar ni sinónimos ni otras formas de decirlo. El éxito de una vida entera, de una vida completa, es el éxito en las relaciones humanas. Una vida sin amor habrá sido desastrosa».