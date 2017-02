Dénia incentiva las compras con la campaña 'All you need is dos'

La Concejalía de Comercio de Dénia, a través de Creama, ha lanzado la campaña 'All you need is dos' para incentivar las compras en el pequeño y mediano comercio de la capital de la Marina Alta.

Esta iniciativa, según explicó la concejala de Comercio y Creama, Eva Ronda, se llevará a cabo durante todo el mes de febrero. Cada cliente que realice dos compras por importe superior a 20 euros cada una en dos establecimientos diferentes del total de los adheridos a la campaña, entrará en el sorteo de un premio único consistente en dos vales de compra de 100 euros cada uno de ellos.

Para participar en el sorteo, el comprador deberá rellenar y depositar una tarjeta en la urna o caja que encontrará en los comercios adheridos a la iniciativa.

El sorteo se realizará el próximo 10 de marzo y el cliente que resulte agraciado deberá presentar, en el momento de recoger su premio, los dos tiques de las compras superiores a 20 euros que haya realizado en dos establecimientos de Dénia entre el 6 y el 28 de febrero de 2017. No se aceptarán tiques de supermercados, gasolineras, farmacias ni estancos.

Los dos vales de 100 euros de compra que recibirá el ganador del sorteo se podrán canjear en cada uno de los comercios que emitieron los tiques presentados por la persona premiada. Estos vales caducarán el 31 de mayo.