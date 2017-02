Un tráiler queda atrapado durante tres horas en las calles de Benitatxell

Un tráiler de 14 metros se convirtió ayer involuntariamente en el centro de atención de todas la miradas en Benitatxell . Al intentar circular por calles estrechas del municipio se quedó atrapado en una esquina e hicieron falta tres horas para conseguir sacar el vehículo de ese punto en el que se había quedado encajado.

El conductor iba a llevar maquinaria para realizar asfaltado en una propiedad privada. Eran poco antes de las nueve de la mañana y decidió atravesar por dentro del pueblo. Sin embargo, se encontró con algunos viales angostos y esquinas no preparadas para vehículos pesados de ese volumen, cosa que descubrió de la peor forma posible. El camión de grandes dimensiones no pudo avanzar al llegar a la esquina de la calle Mayor y la calle Pou.

Entonces empezó a maniobrar para escapar del lugar en el que había quedado atrapado el tráiler. En esos intententos por salir dañó la tosca de una fachada. En ese momento no se encontraba el propietario en el interior, ya que reside en Valencia.

Fue necesaria la intervenció de una grúa para poder liberar el vehículo, algo que ocurrió al mediodía, tras tres horas bloqueando las calles. Los vecinos que vivieron con curiosidad la operación aplaudieron cuando finalmente pudo salir marcha atrás. Durante todo ese tiempo no se pudo circular por ese tramo. Afortunadamente, al no ser una zona de mucho tráfico, no se registraron problemas importantes de tráfico ni caos. Eso sí, lo vecinos de la calle Iglesia que tenían que usar el coche para ir a trabajar se quedaron bloqueados al tener salida sólo por la zona afectada.

Por otra parte, en Dénia se registró poco antes de las 14 horas un accidente de tráfico en la confluencia de la calle Carlos Sentí con Colón. Un joven que cruzaba por un paso de peatones resultó herido leve al ser atropellado por un camión.