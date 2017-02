El nombramiento llegará en «cuestión de unas semanas»

A pesar de la insistencia por parte de las juntas rectoras de ambos parques, desde la Conselleria de Medio Ambiente aseguran que todavía no se puede confirmar el nombre de la persona que ocupará el cargo, aunque la espera está a punto de terminar. «Es cuestión de unas semanas que se informe del nombramiento», señalan. Según indican «el cargo saldrá de la convocatoria a una bolsa de trabajo pero aún no ha terminado el proceso de selección». Desde la conselleria aseguran entender las peticiones que llegan desde la Marina Alta, aunque apuntan que no es fácil dirimir quién se ocupará de este trabajo, porque «el responsable debe de cumplir todos los requisitos solicitados».