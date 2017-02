Pablo Segarra abandona AECC Dénia por discrepancias con el presidente provincial

El presidente de la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Dénia, Pablo Segarra, ha decidido presentar su dimisión por «discrepancias con el presidente provincial», Pablo Enríquez, «por su forma de gestión», explicó ayer.

Segarra recalcó que no dejaba todos sus cargos en la asociación porque no quisiera estar más, sino por esas desavenencias con el representante provincial, «viendo su comportamiento y desprecios». Fue el pasado 2 de enero cuando presentó su dimisión irrevocable y su junta local sabía los motivos que le llevaban a tomar tan dura decisión tras casi una década al frente del colectivo. Y no sólo se ha marchado él, también lo ha hecho el resto de la junta directiva. Segarra también era tesorero provincial y miembro del consejo ejecutivo provincial, cargos que ha dejado.

«Yo esperaba que el presidente viniera a Dénia a dar la cara al presentar la dimisión pero ni siquiera ha dado ninguna explicación, lamentó Pablo Segarra.

La noticia salió ayer a la luz después de que desde la junta provincial de la AECC en Alicante emitiera un comunicado explicando que el máximo representante en Dénia dejó el pasado mes el cargo por «motivos personales» y que la asociación respetaba sus deseos. AECC le agradeció a Segarra el compromiso y el trabajo realizado durante tantos años en la lucha contra el cáncer y» le deseamos la mejor de las suertes en sus próximos proyectos personales».

A raíz de esta situación y para «tranquilizar» a los paciente oncológicos y a sus familiares AECC aseguró que «durante este periodo de transición, no se verán alterados los servicios que ofrece» la asociación y que la junta local «mantendrá la normal actividad».

Asimismo, en el comunicado se apuntó que desde este momento se abre un proceso para elegir a un nuevo equipo directivo en Dénia.