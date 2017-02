El Jávea suma once jornadas sin perder tras imponerse a la UD Oliva por la mínima

El Jávea suma once jornadas sin perder, tras ganar a la UD Oliva por 1 a 0. Esto hace que se coloque en los puestos delanteros. Frente al conjunto de La Safor, sin jugar bien consiguieron los tres puntos. La brillantez en el juego no se pudo dar, la intensidad del viento fue tal que dificultó mucho las acciones a los jugadores.

En el arranque del choque, fueron los visitantes, que dirige Diego Miñana, los que tuvieron el viento a su favor. Una ventaja que no supieron aprovechar ya que el único disparto con cierto peligro llegó en un remate de Fabri que fue a las manos del portero local, Edu. Antes de esta ocasión, la tuvo el Jávea, con un disparo de Michael que se perdió por fuera. Poco más dio de sí la primera mitad. La mayoría de los minutos el balón no tuvo un dueño..

En la segunda mitad la intensidad de viento bajó, permitiendo que se pudiese ver algo más de fútbol. El equipo visitante dispuso de una buena oportunidad para adelantarse en un golpe franco ejecutado por Jaime, que desvió Edu. Con el paso de los minutos, el dominio local se fue incrementando.

En el minuto 77, el rojiblanco Agulló, desde el lateral derecho, puso un buen centro al área que Petu remató espléndidamente de un gran testarazo, marcando el único gol de la tarde. Tras el tanto, los locales jugaron los mejores minutos.

Cabe destacar que se suspendió el acto de presentación de los equipos que componen la escuela de fútbol del CD Jávea, debido al fuerte viento. En la instalación contigua al campo de futbol, el Trinquet, sufrió desperfectos.