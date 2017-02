Records de la meua infància

Sant Blai era de les celebracions que més m'agradaven. Visitar el Porrat en la seua ermita, visitar les parades que s'instal·laven al llarg dels carrers; comprar dàtils, els rotllos, menjar bunyols i com no, fer-me amb una bona canya de sucre que de segur acabaria en un racó de casa assecant-se, perquè em cansaria molt prompte de pelar i xuplar aquell dolç menjar. Allà anava jo agafat de la mà de mon pare que portava un abric gris i unes ulleres de sol fosques que feia li ressaltara més encara el seu poblat bigot. En l'altra mà, amb la meua canya de sucre que utilitzava com si d'un gaiato es tractara.

Després d'encendre-li una vela al Sant i demanar-li que ens cuidara la gola i la gana de menjar, ens dirigim a casa d'uns amics, on menjaríem per a celebrar el dia. Pujàvem unes escales per a accedir a la part superior de la casa, la cambra, on les dones estaven aqueferades cada un al seu. En un forn imponent se sentia crepitar a l'anar introduint garbons de llenya d'ametlers i de sarments. Ma mare estava ocupada pastan en una gaveta de metall, i com era lògic, la meua primera pregunta va ser per a saber que estava fent. Pilotes dolces, em va dir. Una altra amiga de ma mare, estava fent el mateix però eren pilotes salades. Una olla en el foc de la ximenera que olia de meravella. I jo ja no sabia a qui dirigir-me.

- Mama, mama, que anem a menjar?

-Hui provaràs una cosa que mai has menjat, un arròs al forn molt bo que s'anomena cassola de Sant Blai i que porta moltes coses. La meua curiositat em portava a començar a preguntar, començant per l'olla que estava en el foc. Per a 10 persones estava cuinant-se un putxero amb tots els seus ingredients.

La pilota dolça portava 250 grams de molla de pa sec, 100 grams de farina d'ametla, 200 grams de sucre, tres ous, 40 grams de sagí de porc, 50 grams de cansalada del putxero, una mica de canella mòlta i la ratlladura de la pell de llima. Tot això pastat, i una vegada fetes les passava per pa ratllat. Per a la pilota salada, 400 grams de carn picada de porc, 200 grams de molla de pa remullada en llet, dos ous, una dent d'all, jolivert fresc, sal, 50 grams de pinyons torrats o fregits en oli.

Ara preparem la cassola de Sant Blai. La cassola de fang li cobrim el fons amb oli d'oliva i ho deixem damunt dels ferros al foc de la ximenera i comencem sofregint unes dents d'all ben picades, unes voltetes i una tomaca ben ratllada. Quan perda l'aigua, posem els trossos de carn de l'olla, amb els seus peuets, les penques, el napicol, la xirivia, i sobretot, els cigrons. A continuació posarem l'arròs que per a deu persones serà un quilo, removent bé i ara sí, tirarem el caldo colat del putxero quasi fins a dalt. Provem de sal i escampem safrà torrat.

Mentres cou la cassola, en deu minuts, enfarinem les pilotes salades i les fregim en una paella reservant-les. En el mateix oli repetim l'operació amb les dolces, però esta vegada passades per clara d'ou batuda. Repartim les pilotes per damunt en la cassola i la introduïm en el forn de llenya. Encara no havia passat mitja hora, van acostar la cassola a la boca del forn i mon pare va clavar una sarment fina que havia pelat amb la seua navaixa i va eixir neta. Senyal inequívoc que estava en el seu punt, sec i amb un color daurat i rossejat que tenia les pilotes i l'arròs.

