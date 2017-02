El Club Náutico Dénia denuncia al responsable del puerto por presunta prevaricación

Las obras de reforma del edificio del Real Club Náutico (RCN) Dénia se ha encontrado obstáculos que no se esperaba. Y no sólo eso, sino que han derivado en un denuncia que la entidad ha presentado contra el responsable del puerto, el ingeniero técnico de Obras Públicas del Área de la Nao, por presunta prevaricación.

El presidente del RCN Dénia, Jaime Portolés, ha decidido poner en manos de la justicia este tema después de que le mandaran para los trabajos. Según aseguró a este periódico, la notificación de paralización es arbitraria e injusta.

Portolés relató que el edificio del Real Club Náutico está muy antiguo y habían decidido remodelar la planta baja. Al tratarse de una concesión, pues pertenece a Puertos de la Generalitat, trasladaron al gobierno autonómico el proyecto a finales de agosto. Una actuación con un coste elevado que sufragará la entidad con sus fondos. Pero «desde entonces sólo nos hemos encontrado pegas y mentiras», lamentó.

Les solicitaron unos cambios en la propuesta, como la inclusión de un baño adaptado a los tres que ya posee. El 28 de diciembre recibió la autorización, condicionada al mantenimiento de un aval por valor de 22.139,75 euros en la Tesorería de la Generalitat y a la firma del acta de replanteo con el técnico responsable de su ejecución.

Entonces, con fecha 18 de enero hicieron llegar el aval a través del Ayuntamiento de Dénia, que cumplía funciones de ventanilla única. Y el 19 se rubricó el acta de replanteo por parte de Portolés, el constructor, el director de la obra y el director de ejecución. Respecto a la garantía económica, desde la dirección general de Obras Públicas se les advirtió días más tarde de que lo que le tenían que remitir era la carta de pago que les dieran en la Tesorería, petición que fue cumplida poco después.

Desde el RCN Dénia empezaron preparar la zona donde se iba a obrar y a tirar tabiques. «Al día siguiente recibimos una orden de paralización», dijo el presidente. A su juicio, era «ilegal» ya que no marcaba que se le abría expediente de infracción, ni le marcaba qué debía subsanar ni el plazo que se le concedía, especialmente porque «ya habíamos hecho el aval y el acta».

Para Portolés, el ingeniero técnico del Área de la Nao estaba haciendo una persecución al RCN. Por ello se le denunció por presunta prevaricación ya que «está actuando como un cacique, no nos da la posibilidad de subsanación ni nos dice a qué organismo dirigirnos», indicó el presidente. Por ese actuación se le pide entre 9 y 15 años de inhabilitación.

Portolés, que insistió en que cuenta con el respaldo de los socios, detalló que en otras ocasiones han llevado a cabo obras, como la construcción de nuevos pantalanes y la terraza y «nunca nos han pedido avales». En su opinión, esta actuación del ingeniero «perjudica a los mil socios y al deporte». Recordó que el club realiza una fuerte inversión en la promoción del deporte de más de 400.000 euros al año, con la organización de eventos como la Ruta de la Sal o la Diana de Oro, y albergando las escuelas municipales de vela remo y piragüismo.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio comentaron ayer no que no tenían constancia de la denuncia. Además, en un principio señalaron que no ha habido ninguna orden de paralización, sino que fue «un requerimiento para que presentaran documentación que faltaba». Más tarde reconocieron que sí que se había ordenado para los trabajos, puesto que faltaba todavía por recibir el acta de replanteo que debía ser suscrita «por un representante de la administración, un representante del concesionario y el técnico director de las obras por parte del concesionario».

Y no sólo eso, también subrayaron que «desde el 24 de enero hasta el día de hoy las obras han continuado por parte del concesionario si atender al requerimiento de paralización de las mismas por incumplimiento de la resolución otorgada, levantándose las correspondientes actas de incumplimiento por el personal del Servicio de Explotación de Puertos». En total, durante los últimos días del pasado mes les formularon tres requerimientos al RCN Dénia.