Alguien lo definió no hace mucho como el vagón de los pensadores. Pero yo cada día estoy más convencida de que pensamos demasiado. Creo que, de hecho, padecemos la enfermedad de pensar. Así que prefiero definirlo como el vagón de los meditadores.

Si viajas asiduamente con Renfe lo conocerás. Es el vagón silencioso. El único lugar del tren en el que no se permite mantener conversaciones telefónicas, se habla en voz baja, han de usarse auriculares para cualquier escucha de audio o vídeo (esta norma me ha dejado un poco loca, ¿acaso en los demás vagones no es preciso usar auriculares?) y hay que silenciar los dispositivos electrónicos. Además se emiten únicamente los mensajes de megafonía imprescindibles para el viajero. La quietud del vagón ciertamente invita a al recogimiento, al ser un compartimento exento de ruido.

Y es que hay demasiado ruido en nuestras vidas y lo cierto es que tendemos a creer que es todo externo. Que ese ruido que tanto nos agobia está ahí fuera. Es lo que creemos hasta que empezamos a meditar. Entonces descubrimos que el ruido procede más de nuestro interior que del exterior. Es el ruido de nuestra mente que examina, etiqueta, juzga, condena y dispone, en un mecanismo que no parece que tenga demasiado que ver con nuestra voluntad o que seamos capaces de controlar. Es ruido sí, pero es ruido mental. Y el ruido interno es mucho más potente que el de la tele o el del bar.

La mente es el lugar más ruidoso del mundo. Nos engancha, en una adicción a ninguna sustancia. En una adicción a pensar. Por eso, el mejor alivio para esta adicción es la meditación y el silencio. Dice Eckhart Tolle que «cuando pierdes contacto con la quietud interior, pierdes contacto contigo mismo. Cuando pierdes contacto contigo mismo, te pierdes en el mundo».

Por eso necesitamos más silencio externo y más silencio mental. Por eso, para no perdernos en nuestro propio viaje personal, busquemos un lugar tranquilo y sentémonos unos minutos al día en nuestro propio vagón silencioso.